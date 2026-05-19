El conflicto por una banca de diputados vacante llegó a la Justicia penal

La pelea por la banca de la diputada suspendida Janina Ortiz sumó ahora un capítulo en la Justicia . La dirigente del PRO, María Belén Castillo, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, en medio de la disputa por el reemplazo de la legisladora.

Castillo seguía en la lista a Ortiz, - en realidad José Caviglia pero falleció- por eso, al ser suspendida la legisladora lasherina, viene peleando por lo que considera su espacio. La presentación quedó radicada bajo el expediente D-61258/26 en el Ministerio Público Fiscal y apunta a la situación generada tras la suspensión de Ortiz, cuya banca permanece sin ocupar de manera efectiva desde hace 2 años.

En la denuncia, Castillo sostiene que la Primera Sección Electoral se encuentra “sin ejercicio material y efectivo de representación popular” debido a que no se avanzó con el corrimiento de lista para cubrir el escaño vacante. Según planteó, esa situación altera la integración de la Cámara y afecta el funcionamiento institucional del cuerpo legislativo.

La denunciante asegura además que realizó reclamos formales ante la Legislatura para que se resolviera la cobertura de la banca, aunque afirma que las autoridades de Diputados omitieron tomar una decisión “útil, expresa y ajustada a derecho”.

Por ese motivo, Castillo apuntó directamente contra Lombardi y contra “quienes resulten penalmente responsables”, al considerar que existiría una “situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos”.

La discusión sobre la continuidad o reemplazo de Ortiz se convirtió en uno de los focos de tensión política dentro de la Legislatura mendocina.

El planteo judicial ahora podría trasladar esa discusión al ámbito penal y obligar a la Justicia a pronunciarse sobre el accionar de las autoridades legislativas frente a la vacancia de la banca.

Denuncia Castillo

Denuncia castillo 2

La respuesta al pedido formal que hizo Diputados

Los últimos días de marzo de este año, la Cámara de Diputados recibió el reclamo formal de Castillo y de acuerdo a lo que pudo confirmar MDZ, los legisladores se vieron impedidos de tratarla porque consideraron que el planteo no podrá ser resuelto debido a que Ortiz no fue expulsada, sino que la suspendieron hasta que la Justicia resuelva su situación. Es decir que si asume Castillo y luego hay una resolución judicial a favor de la legisladora suspendida, la banca le corresponde a ésta última.

Por lo tanto, la Cámara de Diputados seguirá funcionando con 47 miembros como hasta ahora. Sin embargo, el tiempo pasa y la Justicia no decide. La Cámara ha quedado con una integrante menos de lo que indica la Constitución mendocina.

La situación en la Justicia de Janina Ortiz

La diputada Ortiz está suspendida porque está investigada en dos causas judiciales que están vinculadas a su labor como secretaria de Gobierno de la municipalidad de Las Heras.

Se trata de una imputación por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa y además, tiene otra causa por coacciones agravadas. La Justicia aún no ha resuelto sobre situación judicial.

A Ortiz le sacaron los fueros en diciembre de 2023 y posteriormente suspendida de su banca en marzo de 2024 por "comportamiento indigno".

Tanto Ortiz como Castillo fueron en 2023 en la lista con el sello "La Unión Mendocina", una alianza entre distintos partidos que llevó como candidato a gobernador a Omar De Marchi y a vice al exintendente de Las Heras Daniel Orozco. Quedaron segundos en los comicios en los que Cornejo volvió a ser gobernador de Mendoza.