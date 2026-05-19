Rotondas y ciclovía: cómo será el nuevo puente que atravesará el Acceso Sur

El Gobierno de Mendoza oficializó la licitación para la obra de un nuevo puente sobre el Acceso Sur . Se trata de uno de los anuncios que realizó el gobernador Alfredo Cornejo el pasado 1º de mayo y el proyecto prevé la construcción de una nueva estructura que conecte la calle Aristóbulo del Valle atravesando la Ruta 40 en Godoy Cruz, además de dos nuevas rotondas y una ciclovía.

La obra proyectada sobre la calle Aristóbulo del Valle prevé la construcción de un cruce a nivel sobre el Acceso Sur con el objetivo de satisfacer la demanda de tránsito generada fundamentalmente por el crecimiento poblacional que ha tenido la zona donde se levantará el nuevo puente.

El cruce sobre la Ruta 40 es una obra largamente anhelada por los habitantes de la zona ya que el Acceso Sur se convirtió en una barrera física para la calle Aristóbulo del Valle, que con este puente se convertirá en una salida alternativa hacia Este y Oeste a medio camino entre las calles Rawson y Sarmiento, de Godoy Cruz.

El nuevo puente de la calle Aristóbulo del Valle atravesará el Acceso Sur en dirección Este a Oeste.

El gobernador Cornejo anunció este proyecto durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de mayo y este lunes se oficializó el llamado a licitación para la obra que tendrá un plazo de ejecución de 390 días.

El presupuesto destinado es de $5.688.304.000 y los recursos saldrán de los Fondos del Resarcimiento.

Una obra largamente esperada

En los fundamentos del pliego licitatorio se resalta que el Acceso Sur o Ruta 40 a la altura de esa zona funciona como un acceso al área metropolitana de Mendoza y tiene una configuración de autopista urbana. La calle Aristóbulo del Valle originalmente atravesaba la vieja traza de la ruta pero quedó cortada tras la duplicación, generando un efecto barrera que afecta directamente el desarrollo de la urbanización.

El informe técnico señala que el área es una zona de transición o mixta donde el desarrollo urbano colisiona con la infraestructura vial, donde el lado Sur y Este presenta una alta densidad residencial. El tejido urbano está consolidado, con lotes pequeños y edificaciones muy próximas, características de un barrio ya establecido. La calle Aristóbulo del Valle nace y se desarrolla en esta zona.

Puente Acceso SUr calle Aristóbulo del Valle Así serán las rotondas y el puente proyectado en la calle Aritóbulo del Valle sobre el Acceso Sur.

Por otra parte, el lado Norte y Oeste el uso del suelo es más comercial e industrial donde pueden apreciarse grandes parcelas, galpones y edificaciones de mayor escala.

Los objetivos del proyecto son satisfacer la demanda de tránsito creciente generada por el crecimiento poblacional en la zona de influencia de la obra. A la vez de realizar una obra para superar la barrera que representa la Ruta 40, reduciendo los recorridos necesarios para que los vecinos accedan a comercios, servicios y establecimientos cercanos.

Por otra parte, también se apunta a mejorar la conectividad urbana y la seguridad vial para los usuarios locales y del tránsito a través del sector.

Nuevas rotondas y ciclovía

El puente que atravesará el Acceso Sur a la altura de calle Aristóbulo del Valle consistirá será del tipo de construcción con viga prefabricada, con estribos apoyados sobre macizo de tierra mecánicamente estabilizada.

La sección transversal consta de la calzada vehicular de 8.50m y estará separada mediante defensas tipo new jersey. El puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, soportados por vigas prefabricadas de alta resistencia.

A su vez, sumarán una vereda peatonal y una ciclovía, con un ancho de circulación libre de 1.90m. La intención es incorporar una fuerte impronta de movilidad moderna al incluir ambas obras con estructura de hormigón simple.

El sistema de conexión serán las calles colectoras y las nuevas rotondas que se construirán tanto en el lado Este como el lado Oeste del Acceso Sur.

Calle Aristóbulo del Valle Godoy Cruz La calle Aristóbulo del Valle actualmente está cortada por el Acceso Sur. Gobierno de Mendoza

Este diseño busca mantener homogeneidad con la solución aplicada al distribuidor de tránsito en el cruce con la calle Rawson, ubicado a tan solo 650 metros al sur, o más al sur como Mariano Boedo. De esta manera se logra una mayor fluidez al encontrar un flujo de tránsito familiarizado a las intersecciones rotacionales.

El diseño cuenta con la particularidad de cortar la colectora Este existente que circula paralela a la autopista, obligando al flujo de tránsito a circular a través de la rotonda Este

Las rotondas contarán con un anillo externo de 16.50 m y un anillo interno de 9 m marcado por un cordón separador, contando con un sobreancho interno de 5 m, es decir que cuenta con 4 m adicionales para permitir el giro de vehículos de gran porte que circulen accidentalmente por la intersección.

Obras hidráulicas en la zona

El proyecto también contempla intervenciones hidráulicas de manera tal de producir la menor interferencia con los conductos existentes, evitando cualquier modificación de las cuencas y sentidos de escurrimiento.

El sentido general de escurrimiento es de Oeste a Este y una vez definidas las cuencas y todos los aportes, se proyectaron cunetas revestidas y conductos rectangulares para adaptarse a la geometría de las rotondas proyectadas.

Finalmente, en los sectores bajos en las intersecciones se proyectaron sumideros tipo reja, para captar las aguas y conducirlas mediante conductos rectangulares a los conductos principales.