Lanzan la licitación para construir el nuevo puente sobre el Acceso Sur

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para la construcción de un nuevo puente en la calle Aristóbulo del Valle , en Godoy Cruz, que atravesará el Acceso Sur . La anhelada obra permitirá agilizar el tránsito en dirección Este y Oeste en el departamento y tendrá un presupuesto de 5 millones de dólares.

Esta intervención será financiada íntegramente a través de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y tiene como objetivo central resolver los conflictos de fluidez y seguridad vial derivados de la actual interrupción de la traza urbana que provoca la autopista.

El anuncio de esta esperada obra fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de mayo . Este fin de semana se concretó el llamado a licitación y la apertura de sobres está prevista para el próximo 4 de junio.

El proyecto diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura contempla la ejecución de una estructura en alto nivel, permitiendo que la calle Aristóbulo del Valle cruce por encima de la calzada principal de la Ruta 40.

La solución técnica adoptada propone un sistema de conexión mediante dos rotondas de pequeño diámetro ubicadas a ambos lados de la autopista, lo que asegura una circulación continua y familiar para los conductores que ya utilizan distribuidores similares en la región, como los de las calles Rawson o Boedo.

Aristobulo del Valle Godoy Cruz calle Actualmente la calle Aristóbulo del Valle corta abruptamente en el Acceso Sur.

Las nuevas rotondas contarán con un anillo externo de 16,50 metros y estarán preparadas para permitir el giro eventual de vehículos de gran porte.

El diseño no solo prioriza el flujo vehicular, sino que busca saldar una deuda histórica de conectividad para los vecinos de los barrios circundantes, facilitando el acceso a servicios y comercios que actualmente se ven limitados por la configuración actual de la autopista.

Vereda y ciclovía

Más allá de la calzada vehicular, la obra incorpora una fuerte impronta de movilidad moderna al incluir una vereda peatonal y una ciclovía, ambas de hormigón simple con un ancho de dos metros.

Estas vías de circulación se extenderán sobre el nuevo puente, que estará equipado con defensas de hormigón armado tipo New Jersey para garantizar la separación física y la protección de peatones y ciclistas respecto del tránsito pesado.

En cuanto a la infraestructura de soporte, el puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, soportados por vigas prefabricadas de alta resistencia.

Además, el plan maestro contempla una resolución hidráulica integral para no interferir con los escurrimientos existentes, utilizando conductos de hormigón armado y sumideros tipo reja para conducir los excedentes pluviales de manera eficiente hacia el lado este de la traza.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que la obra no solo beneficia a los habitantes de Godoy Cruz, sino que optimiza uno de los principales accesos al Área Metropolitana de Mendoza, mejorando la competitividad logística y la calidad de vida urbana en el sector sur del Gran Mendoza.