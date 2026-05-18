Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude y busca evitar cargos por narcotráfico

El financista Federico "Fred" Machado , relacionado con el exdiputado José Luis Espert , buscó desvincularse de las acusaciones por narcotráfico ante la justicia de los Estados Unidos y, para eso, admitió ser culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal.

Machado, quien fue extraditado al país del norte en noviembre de 2025, habría llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos de las acusaciones para desligarse de delitos de narcotráfico, algo que debe ser aceptado por el juez de la causa.

A partir de esta noticia, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el periodismo al referirse a la investigación que terminó dejando a José Luis Espert fuera de la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario vinculó las denuncias que rodearon al economista con una supuesta maniobra política y mediática.

Para el mandatario, ese giro en la causa confirma que las denuncias contra el entorno de Espert formaron parte de una campaña de desprestigio.

“Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, aseguró Milei en su cuenta de X.

A pesar de esa definición, Machado aún espera que la Justicia norteamericana formalice su desvinculación definitiva de los delitos vinculados al narcotráfico, una decisión que, según trascendió, podría adoptar el juez en las próximas horas.

José Luis Esperto con Fred Machado José Luis Esperto con Fred Machado

El expediente dio un vuelco importante en las últimas semanas. Machado —ex financista del espacio Avanza Libertad que lideraba Espert— cambió radicalmente la estrategia judicial que había sostenido desde su extradición a Texas, en noviembre pasado. En aquel momento se había declarado “no culpable” ante el juez William “Bill” Davis.

Sin embargo, tras permanecer seis meses detenido en una prisión de Oklahoma, el empresario aceptó reconocer responsabilidad en delitos de lavado de activos y fraude fiscal. Como parte del entendimiento alcanzado con la fiscalía, el cargo por narcotráfico quedó fuera del acuerdo, lo que podría derivar en una reducción significativa de la eventual condena.

El convenio judicial conocido esta semana no establece todavía una pena concreta para Machado, aunque en su entorno creen posible conseguir una rebaja importante e incluso acceder a la libertad en pocos meses.

La nueva estrategia de la defensa busca evitar un desenlace similar al de Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado en Estados Unidos, quien sí admitió cargos vinculados al narcotráfico y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023.