Milei defendió nuevamente a Espert: "Le destruyeron la reputación mediante una operación política"

Javier Milei salió en respaldo de José Luis Espert este domingo. "Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad", escribió el mandatario en su cuenta de X.

El respaldo presidencial llegó luego de un giro clave en la causa estadounidense. Machado, quien financió y prestó aviones a Espert, alcanzó en los últimos días un acuerdo con la fiscalía norteamericana.

Tras meses sosteniendo su inocencia, terminó aceptando declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, según publicó La Nación.

Un juez federal evaluará este lunes si convalida la negociación, mediante la cual el rionegrino logró desprenderse de la imputación por narcotráfico.

Sin mencionar de manera explícita ese acuerdo, todavía pendiente del aval judicial, Milei interpretó la novedad como una vindicación para Espert.

El Presidente denunció una maniobra orquestada en contra del economista: "A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo".

Qué reconoció Machado en su declaración

El contenido del acuerdo, sin embargo, no apunta a una exoneración. En los documentos en los que reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo La Nación, Machado admitió haber montado una estafa basada en la venta de aeronaves que en realidad eran "invendibles".

El esquema, según el reconocimiento del propio rionegrino, consistía en captar depósitos millonarios de inversores a cambio de aviones que pertenecían a compañías como Air India, All Nippon Airways o una firma privada radicada en China, y que nunca habían sido puestos a la venta. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

La sombra de la política argentina

Aunque la negociación se concentra en los delitos económicos cometidos en territorio estadounidense, el costado argentino del caso sigue activo.

La fiscalía mantuvo como evidencia una transferencia por 200.000 dólares que Machado realizó a favor de Espert en enero de 2020.

La operación fue canalizada a través del Bank of America con la instrucción "further credit", una orden de subacreditación que oculta al beneficiario final, y aparece vinculada a la aeronave con matrícula N28FM.

Los investigadores la utilizan para reconstruir el circuito del dinero ligado a los delitos del rionegrino. Espert, en su defensa, sostuvo que se trató del pago parcial de una consultoría por un millón de dólares vinculada a una mina en Guatemala, aunque la causa que instruye en el país el fiscal federal Fernando Domínguez no encontró respaldo documental de ese trabajo.

La descarga de Milei contra el periodismo

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A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

Tras los movimientos en la justicia norteamericana, Milei aprovechó el episodio para descargar su artillería contra la prensa. "¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?", planteó en X.

El jefe de Estado redobló la apuesta y reclamó disculpas públicas: "Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina".

El posteo presidencial terminó con un mensaje habitualmente hostil hacia el periodismo: "Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar (...) Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS", afirmó Milei. Y cerró con su sello habitual: "Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".