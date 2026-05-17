Ni fútbol ni Adorni: Milei acelera las reformas de Estado y las desregulaciones mientras corre la pelota

El gobierno de Javier Milei busca dar una señal de estricta concentración política. Desde Balcarce 50 confirmaron de forma tajante: “No va al Mundial” . La prioridad absoluta del Ejecutivo para las próximas semanas será ordenar y empujar la agenda legislativa en el Congreso, intentando dejar atrás las discusiones sobre la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni .

La estrategia oficialista apuesta a que el Congreso vuelva a discutir proyectos de gestión pura. Para ello, el Ejecutivo trabaja a contrarreloj en un paquete de iniciativas que incluye reformas económicas profundas, cambios estructurales en organismos del Estado y nuevas desregulaciones sectoriales.

Uno de los proyectos centrales de esta nueva etapa es el denominado "super-RIGI" . El texto, que actualmente se encuentra bajo revisión técnica, prevé ser enviado al Congreso la semana próxima. Este esquema amplía los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y apunta a sectores estratégicos sin desarrollo local a gran escala, tales como:

Por otra parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger , avanza en cambios clave para los mercados inmobiliario, de seguros y de capitales. El objetivo es drástico: reducir regulaciones sobre instrumentos económicos, facilitar operaciones y ampliar de forma sustancial las fuentes de financiamiento privado.

Ajuste estatal y el plan 2026/27

El paquete oficialista contempla en paralelo una profunda reforma de los organismos del Estado para profundizar el ajuste administrativo. Durante la última reunión de gabinete se repasaron los lineamientos del plan de gestión 2026/27, que incluye:

Reestructuración presupuestaria.

Planes de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con horizonte a fines de mayo.

Revisión de la participación en organismos internacionales.

Desde la gestión nacional aseguran que este capítulo es indispensable para reducir estructuras obsoletas, ordenar funciones y, fundamentalmente, sostener de manera inquebrantable la meta fiscal.

La dilatación de la reforma que más quiere el Presidente

La reforma electoral quedó relegada para una segunda etapa posterior al arranque del torneo de fútbol, debido a que el oficialismo aún no cuenta con los consensos necesarios para aprobar el texto original y se verá obligado a negociar modificaciones sobre las PASO.

Con esta hoja de ruta, Milei busca retomar la iniciativa política y económica, conteniendo los frentes internos mientras la pelota empieza a rodar.