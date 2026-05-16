Diputados K piden informes por el Tesla que Javier Milei le reclamó a Elon Musk

La polémica por la relación entre Javier Milei y el empresario Elon Musk sumó un nuevo capítulo político y legislativo. Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes para que el Gobierno explique si existieron regalos o beneficios vinculados al vínculo entre ambos dirigentes.

La iniciativa fue dirigida a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, y apunta a determinar si el mandatario pudo haber infringido la Ley de Ética Pública o incluso incurrido en el delito de dádivas.

La controversia se disparó luego de que Milei revelara, durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, que le pidió una camioneta Cybertruck a Musk durante una visita realizada en abril de 2024 a la planta de la compañía en Texas.

“Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba una”, contó el Presidente al recordar que manejó este Tesla durante ese encuentro. Luego agregó, en tono distendido, que el empresario “no le dio pelota”.

El episodio tomó mayor dimensión después de que el diputado libertario Manuel Quintar llegara al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck valuada en más de 100 mil dólares, un vehículo del que existen muy pocas unidades en la Argentina. Milei defendió públicamente al legislador y cuestionó las críticas recibidas.

Pedido de informes

El pedido de informes fue impulsado por el diputado Juan Marino, cercano al espacio político de Axel Kicillof. En la presentación, el legislador recordó que la normativa vigente prohíbe al Presidente aceptar regalos de empresarios o compañías con intereses comerciales vinculados al Estado.

Además, solicitó precisiones sobre posibles contratos, exenciones impositivas, permisos o negociaciones abiertas entre el Gobierno argentino y empresas lideradas por Musk, entre ellas Tesla, SpaceX, Starlink y X.

Según el planteo opositor, cualquier obsequio recibido por el Presidente en el marco de su función institucional debe incorporarse al patrimonio del Estado y no a sus bienes personales. El oficialismo, por el momento, no respondió formalmente al requerimiento presentado en Diputados.