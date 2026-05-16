El FMI mira con lupa los gastos para llegar al 1,4% de superávit fiscal primario

El superávit fiscal es un objetivo innegociable para el Gobierno, en parte por convencimiento propio, pero mucho más por la presión que ejerce el FMI.

El ministro Luis Caputo está encima de los números, evaluando ingresos y gastos para poder cumplir con la meta de superávit fiscal primario fijada pro el Fondo Monetario Internacional.

Hay una meta fiscal fijada y comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que es innegociable, tanto para el frente interno, político y económico, como para las relaciones con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. El 1,4% mínimo de superávit fiscal primario (gastos contra recaudación) no puede negociarse.

Son aproximadamente 9.000 millones de dólares finales de ahorro que el gobierno de Javier Milei debe mostrarle al mundo (interno y externo) como principal política económica para este año. Innegociable.

En este objetivo caen todos los conflictos fiscales y políticos del Ejecutivo, incluyendo las jubilaciones, el financiamiento universitario, la obra pública y cualquier otro conflicto general o puntual. Para Javier Milei, ese 1,4% del PBI no se discute. Lo sabe todo el gabinete, comenzando por el mandamás del quinto piso del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Superávit del primer cuatrimestre Los primeros cuatro meses del año parecen bendecir el objetivo, ya que se acumula un 0,6% de la meta prevista, proyectándose para el año el tan ansiado 1,4% con cierta holgura. Esto en medio de una recaudación que no mejora ni da respiro.

En el medio, aparecen los análisis sobre si la meta se está consiguiendo con suficiencia, o con algún tipo de mecanismo de alteraciones fiscales vinculadas a gastos corrientes, lo que le daría al cumplimiento una menor suficiencia y estabilidad para el largo plazo.