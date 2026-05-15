Cuánto perdieron los jubilados argentinos: la evolución del poder adquisitivo entre 2017 y 2026

La evolución del poder adquisitivo previsional muestra una marcada dualidad: mientras que los haberes más altos han logrado una leve recuperación frente a finales de 2023, los sectores más vulnerables, que dependen de bonos, acumulan una pérdida equivalente a casi dos meses de ingresos.

Este informe de Nadin Argañaraz compara la evolución de las jubilaciones con y sin bono.

Entre los jubilados que conforman el sistema previsional argentino, no todos los beneficiarios corren la misma suerte. Según un informe de Nadin Argañaraz, que detalla el comportamiento de las jubilaciones, la brecha entre quienes perciben haberes mínimos y quienes tienen ingresos superiores se ha profundizado en términos reales.

Al cierre de abril de 2026, el escenario es dispar. Los jubilados que perciben el equivalente a tres haberes mínimos experimentaron una suba real del 7,8% en comparación con noviembre de 2023. En términos nominales, esto significa que pasaron de un ingreso equivalente a $1.058.762 (en moneda de hoy) a cobrar efectivamente $1.140.859.

Por el contrario, el jubilado que cobra la mínima más el bono sufrió una caída real del 10,3% en el mismo período. Su ingreso, que a valores actuales debería ser de $502.207 para igualar a noviembre de 2023, se situó en $450.286.

¿Cuántos haberes han ganado o perdido los jubilados en los últimos 29 meses? Si se acumulan las subas y bajas mensuales respecto a noviembre de 2023, el resultado arroja que:

Un jubilado con tres haberes mínimos tuvo una ganancia acumulada de 1,1 haberes .

. Un jubilado con la mínima más bono registró una pérdida acumulada de 1,8 ingresos mensuales. ¿Cuál es la pérdida acumulada si se analiza desde 2017? Al ampliar la perspectiva a los últimos ocho años y cuatro meses (2017-2026), la erosión del poder de compra es crítica para todos los estratos.