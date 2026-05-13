PAMI actualizó la lista de hospitales con atención gratuita para jubilados: cuáles son

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó la actualización de su red de hospitales y centros de salud propios para mayo de 2026, donde los jubilados y pensionados podrán acceder a atención médica gratuita, especializada y sin copagos en todo el país.

La medida alcanza a más de cinco millones de afiliados y busca fortalecer el acceso a servicios de salud con estándares de calidad, tecnología moderna y profesionales capacitados en el cuidado de adultos mayores.

Según informó el organismo, los establecimientos incluidos en la red ofrecen cobertura total en consultas, estudios, tratamientos e internaciones. Esto significa que los afiliados no deben abonar adicionales ni cargos extra por las prestaciones médicas.

Además, muchos de estos centros cuentan con guardias activas las 24 horas, diagnóstico por imágenes y especialidades orientadas a patologías frecuentes en personas mayores, lo que garantiza una atención integral.

El listado de los hospitales que atienden PAMI. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El listado de los hospitales que atienden PAMI en julio 2024. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Hospitales disponibles en 2026

La red propia de PAMI está compuesta por siete centros de referencia distribuidos en distintas regiones del país. Entre los principales se encuentran:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires)

Policlínicos PAMI I y II (Rosario)

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Hospital PAMI de Hurlingham

Clínica PAMI de Lanús

Estos establecimientos están diseñados específicamente para atender a jubilados, con infraestructura adaptada y equipos médicos especializados en gerontología.

Para acceder a turnos programados, en la mayoría de los casos es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME), emitida por el médico de cabecera o un especialista. Una vez generada, los afiliados pueden gestionar su turno de forma online, telefónica o presencial, según el centro de salud.

En situaciones de urgencia, algunos hospitales permiten la atención directa en guardia sin necesidad de turno previo.