Cómo crear una contraseña segura para Mi PAMI y evitar estafas

Todos los afiliados de PAMI deben registrarse en Mi PAMI con nuevas contraseñas seguras. La obra social refuerza la protección de datos personales.

PAMI actualizó recientemente sus sistemas digitales y ahora todos los afiliados deben realizar un nuevo proceso de registro para ingresar a Mi PAMI, la plataforma que permite hacer trámites, consultar recetas y acceder a la credencial digital desde el celular o la computadora.

La obra social explicó que el objetivo de esta actualización es mejorar la seguridad de las cuentas y proteger los datos personales de los usuarios. Por eso, al momento de registrarse o crear una nueva contraseña, se recomienda utilizar combinaciones seguras y evitar compartir información sensible por llamadas, mensajes o redes sociales.

Qué se puede hacer desde Mi PAMI La plataforma Mi PAMI reúne en un solo lugar distintos servicios para afiliados y afiliadas. Desde la aplicación o el portal web es posible acceder a la credencial digital, órdenes médicas, recetas electrónicas, cartilla médica, turnos para agencias, médico de cabecera y distintos trámites online.

Además, PAMI recordó que la información queda sincronizada entre la app y la versión web. Esto significa que el mismo usuario y contraseña sirven para ingresar desde cualquier dispositivo.

Cómo crear una contraseña segura para Mi PAMI Desde el organismo recomiendan utilizar contraseñas difíciles de adivinar y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. También aconsejan evitar datos personales simples como fechas de nacimiento, nombres o números de documento.