Cómo crear una contraseña segura para Mi PAMI y evitar estafas
Todos los afiliados de PAMI deben registrarse en Mi PAMI con nuevas contraseñas seguras. La obra social refuerza la protección de datos personales.
PAMI actualizó recientemente sus sistemas digitales y ahora todos los afiliados deben realizar un nuevo proceso de registro para ingresar a Mi PAMI, la plataforma que permite hacer trámites, consultar recetas y acceder a la credencial digital desde el celular o la computadora.
La obra social explicó que el objetivo de esta actualización es mejorar la seguridad de las cuentas y proteger los datos personales de los usuarios. Por eso, al momento de registrarse o crear una nueva contraseña, se recomienda utilizar combinaciones seguras y evitar compartir información sensible por llamadas, mensajes o redes sociales.
Qué se puede hacer desde Mi PAMI
La plataforma Mi PAMI reúne en un solo lugar distintos servicios para afiliados y afiliadas. Desde la aplicación o el portal web es posible acceder a la credencial digital, órdenes médicas, recetas electrónicas, cartilla médica, turnos para agencias, médico de cabecera y distintos trámites online.
Además, PAMI recordó que la información queda sincronizada entre la app y la versión web. Esto significa que el mismo usuario y contraseña sirven para ingresar desde cualquier dispositivo.
Cómo crear una contraseña segura para Mi PAMI
Desde el organismo recomiendan utilizar contraseñas difíciles de adivinar y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. También aconsejan evitar datos personales simples como fechas de nacimiento, nombres o números de documento.
Otra recomendación importante es no compartir nunca claves bancarias o datos personales por teléfono, redes sociales o mensajes. Según explicó PAMI, mientras más segura sea la contraseña, menores serán las posibilidades de sufrir accesos no autorizados o estafas digitales.
En caso de tener problemas con el registro o el funcionamiento de la aplicación, los afiliados pueden realizar consultas y reclamos de manera online desde los canales oficiales del organismo.