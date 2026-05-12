AUH y Tarjeta Alimentar: Anses aumentó un 38% el monto de la prestación alimentaria
Tras la suba del 38% de Anses, la Tarjeta Alimentar y la AUH registran nuevos montos que buscan reforzar el poder de compra de los sectores vulnerables.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% para la Tarjeta Alimentar, una asistencia que se paga a través de Anses junto con la AUH y otras prestaciones sociales. La actualización comenzará a regir desde mayo de 2026 y alcanza a millones de familias en todo el país.
La medida fue publicada mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano y representa el primer incremento importante de la prestación en casi dos años, ya que el último ajuste había sido otorgado en junio de 2024. Según explicó el Ejecutivo, la decisión busca reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables y sostener el acceso a alimentos básicos.
Cómo quedan los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar
Con el nuevo aumento, las familias con un hijo pasarán a cobrar $72.250 por Tarjeta Alimentar. En el caso de quienes tengan dos hijos, el monto ascenderá a $113.299, mientras que las familias con tres hijos o más recibirán $149.425 mensuales.
La asistencia está destinada a titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo, AUH por discapacidad y pensiones para madres de siete hijos o más. Además, el beneficio se acredita automáticamente a través de Anses y no requiere realizar un trámite adicional para cobrarlo.
Cuánto puede cobrar una familia con AUH y Tarjeta Alimentar
Con los nuevos valores, una familia con un hijo podría superar los $213.000 mensuales entre AUH y Tarjeta Alimentar. En hogares con dos hijos, el ingreso total rondaría los $254.000, mientras que en familias con tres menores o más la suma alcanzaría cerca de $290.000. En casos de hijos con discapacidad, los montos pueden ser todavía mayores debido al diferencial que tiene la AUH por discapacidad.