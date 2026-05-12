AUH y Tarjeta Alimentar: Anses aumentó un 38% el monto de la prestación alimentaria

Tras la suba del 38% de Anses, la Tarjeta Alimentar y la AUH registran nuevos montos que buscan reforzar el poder de compra de los sectores vulnerables.

Anses oficializó un aumento del 38% para la Tarjeta Alimentar desde mayo de 2026. Foto: Archivo

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% para la Tarjeta Alimentar, una asistencia que se paga a través de Anses junto con la AUH y otras prestaciones sociales. La actualización comenzará a regir desde mayo de 2026 y alcanza a millones de familias en todo el país.

La medida fue publicada mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano y representa el primer incremento importante de la prestación en casi dos años, ya que el último ajuste había sido otorgado en junio de 2024. Según explicó el Ejecutivo, la decisión busca reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables y sostener el acceso a alimentos básicos.

Cómo quedan los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar Con el nuevo aumento, las familias con un hijo pasarán a cobrar $72.250 por Tarjeta Alimentar. En el caso de quienes tengan dos hijos, el monto ascenderá a $113.299, mientras que las familias con tres hijos o más recibirán $149.425 mensuales.

La asistencia está destinada a titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo, AUH por discapacidad y pensiones para madres de siete hijos o más. Además, el beneficio se acredita automáticamente a través de Anses y no requiere realizar un trámite adicional para cobrarlo.

El Gobierno anunció los aumentos en la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondientes al mes de septiembre Foto: Télam La suba de la Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH y otras prestaciones de Anses. Foto: Télam