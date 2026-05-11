Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) ya puso en marcha el calendario de pagos de mayo , mes que llegó con un aumento del 3,38 por ciento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Sin embargo, muchos beneficiarios ya miran hacia junio, un mes clave porque incluye el pago del aguinaldo .

El Sueldo Anual Complementario (SAC) alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional, además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). El monto se deposita automáticamente junto con los haberes, sin necesidad de realizar trámites extras.

El aguinaldo se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. Cada una corresponde al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre.

En el caso de jubilados y pensionados , el cálculo se realiza tomando el mejor ingreso recibido entre enero y junio de 2026, incluyendo los aumentos otorgados por movilidad.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber del semestre y no incluye el bono extraordinario. Foto: Shutterstock

Cuándo se cobraría el aguinaldo de junio

Aunque Anses todavía no publicó oficialmente el calendario de junio, distintas fuentes anticipan que los pagos comenzarían el 8 de junio para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, continuando los días posteriores por terminación de DNI.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarían entre el 23 y el 29 de junio, según la terminación del DNI. De esta manera, el aguinaldo llegaría junto con los haberes mensuales, como ocurre habitualmente en cada liquidación de mitad de año.