Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de Anses
El aguinaldo de junio se acerca para jubilados y pensionados de Anses, y muchos beneficiarios buscan confirmar las fechas de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya puso en marcha el calendario de pagos de mayo, mes que llegó con un aumento del 3,38 por ciento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Sin embargo, muchos beneficiarios ya miran hacia junio, un mes clave porque incluye el pago del aguinaldo.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional, además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). El monto se deposita automáticamente junto con los haberes, sin necesidad de realizar trámites extras.
Cómo se calcula el aguinaldo
El aguinaldo se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. Cada una corresponde al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre.
En el caso de jubilados y pensionados, el cálculo se realiza tomando el mejor ingreso recibido entre enero y junio de 2026, incluyendo los aumentos otorgados por movilidad.
Cuándo se cobraría el aguinaldo de junio
Aunque Anses todavía no publicó oficialmente el calendario de junio, distintas fuentes anticipan que los pagos comenzarían el 8 de junio para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, continuando los días posteriores por terminación de DNI.
Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarían entre el 23 y el 29 de junio, según la terminación del DNI. De esta manera, el aguinaldo llegaría junto con los haberes mensuales, como ocurre habitualmente en cada liquidación de mitad de año.