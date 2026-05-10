Calendario de pagos de Anses: quiénes empiezan a cobrar el 11 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026. Como sucede cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI de los beneficiarios y el cronograma comenzará el lunes 11 de mayo con aquellos documentos finalizados en 0.

Los primeros en recibir sus haberes serán los jubilados y pensionados que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 0. Ese mismo día también cobrarán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con la misma terminación de documento. Además, el lunes 11 de mayo comenzará el pago para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cuyos DNI finalicen en 0.

El calendario de pagos para quienes reciben la mínima se extiende hasta el viernes 22 de mayo.

Calendario de pagos de Anses en Mayo

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la jubilación mínima, el calendario comenzará el 22 de mayo. Ese día cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1, mientras que el cronograma se extenderá hasta el viernes 29 de mayo, siguiendo también el orden por terminación de documento.

Como ocurre habitualmente, Anses recomienda consultar las fechas oficiales para evitar demoras y verificar el lugar y medio de cobro correspondiente a cada prestación a través de su página oficial.

Aumento y bono en mayo

Las prestaciones de Anses tendrán en mayo un aumento del 3,38 por ciento, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo informado por el Indec. Además, el organismo continuará entregando el bono refuerzo de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, lo que elevará el ingreso total de jubilados y pensionados a $463.174,10. En tanto, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $384.539,28, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $345.221,87.