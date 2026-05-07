Plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $200.000 en un mes

En un contexto donde cuidar el poder adquisitivo de los ahorros es una batalla diaria, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas. Sin embargo, el escenario de mayo se presenta sumamente complejo y dispar para los pequeños inversores.

La diferencia entre lo que paga un banco y otro puede ser abismal . Mientras algunas de las entidades financieras más grandes del país ofrecen rendimientos que perforaron el piso del 16% anual, ciertas financieras y bancos digitales están pagando hasta un 25% anual para depósitos a 30 días.

Ante esta fuerte volatilidad, surge una pregunta clave para quienes buscan un dinero extra o simplemente hacer rendir sus pesos: ¿cuánto dinero hay que invertir hoy para ganar $200.000 en un mes?

El plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas argentinos. Foto: Shutterstock

Tomando como referencia los rendimientos actuales informados por el BCRA para los plazos fijos online a 30 días, la inversión inicial necesaria cambia de forma drástica según la entidad que elija el ahorrista. La brecha de 10 puntos porcentuales entre la tasa más alta (25%) y la más baja (15%) del sistema tiene un impacto directo en el bolsillo.

Para aquellos que opten por las entidades que ofrecen la tasa más alta del mercado (25% anual), como es el caso de Banco VOII, Crédito Regional Compañía Financiera, Banco Bica o la app Reba, la ecuación es más favorable. En este escenario, se requieren aproximadamente $9,7 millones de inversión inicial para obtener una ganancia neta cercana a los $200.000 en un período de 30 días.

En la vereda de enfrente se encuentran los bancos tradicionales con gran volumen de clientes, donde los rendimientos son considerablemente menores. Por ejemplo, en el Banco Santander, que actualmente ofrece una de las tasas más bajas situándose en un 15% anual, el capital requerido para lograr la misma renta mensual de $200.000 sube hasta cerca de los $16,2 millones.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Comparar rendimientos se volvió clave para aprovechar mejor las tasas de mayo. Foto: Pixels

La opción intermedia y la clave de comparar

Existe también un amplio abanico de bancos que ofrecen tasas intermedias, que hoy oscilan entre el 18% y el 20% anual, como el Banco Galicia, BBVA, Macro, Provincia, o el Banco Nación. Para un ahorrista que decida colocar su dinero en estas entidades con el objetivo de ganar $200.000 en un mes, la inversión necesaria se ubica en un rango que va desde los $10,5 millones hasta los $13,5 millones, aproximadamente.

La conclusión es contundente: la diferencia entre elegir la mejor o la peor tasa disponible en el sistema puede significar que una persona necesite inmovilizar más de $6 millones extra de capital para generar exactamente la misma ganancia mensual. En un mercado donde las tasas siguen cambiando mes a mes, la comparación minuciosa antes de constituir un plazo fijo se ha vuelto una estrategia indispensable para maximizar la rentabilidad.