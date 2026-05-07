Quini 6: el pozo sigue creciendo tras el sorteo del 6 de mayo

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 6 de mayo y volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios. Con premios acumulados en las modalidades más importantes, la expectativa crece de cara al próximo juego.

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 05, 13, 17, 18, 20 y 42. El pozo principal de $1.434.254.434,20 quedó vacante.

En La Segunda del Quini , los números sorteados fueron 03, 14, 15, 20, 37 y 40. El premio mayor de $780.000.000 tampoco tuvo ganadores, por lo que continúa acumulándose.

Por su parte, la modalidad Revancha volvió a ofrecer el pozo más alto de la jornada. Los números fueron 03, 25, 30, 33, 34 y 35, pero nuevamente no hubo apostadores con seis aciertos. El premio vacante alcanzó los $4.360.455.180.

El próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo estimado de $8.170 millones.

El Siempre Sale sí tuvo ganadores

Donde sí hubo reparto fue en el Siempre Sale. Los números sorteados fueron 00, 05, 07, 20, 30 y 40. En esta modalidad, 33 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó un premio de $9.298.203,55.

Un pozo récord para el próximo sorteo

Con las modalidades principales nuevamente vacantes, el Quini 6 sigue acumulando cifras millonarias. Para el próximo sorteo, previsto para el 10 de mayo de 2026, se estima un pozo total de $8.170.000.000, uno de los más altos de los últimos meses.

Miles de jugadores en todo el país ya esperan una nueva oportunidad para quedarse con alguno de los premios más buscados de la lotería argentina.