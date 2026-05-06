Jubilados: Anses suma beneficio en mayo junto al aumento y bono

Mayo llega con buenas noticias para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) no solo aplica el aumento mensual y mantiene el bono refuerzo de $70.000, sino que además ofrece beneficios en supermercados y comercios de todo el país que se activan de forma automática al pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra el haber.

El incremento del mes responde a la Ley de Movilidad, que establece ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso el porcentaje es del 3,38 por ciento, en línea con la inflación de marzo confirmada por el Indec. Con este ajuste, los montos base quedan así:

El bono de $70.000 se mantiene durante mayo para garantizar que los jubilados de la mínima alcancen un haber total de $463.174,10.

Anses mantiene en mayo el bono refuerzo mensual de $70.000 para los beneficiarios de menores haberes. Con ese plus, los montos totales quedan de la siguiente manera, detallados a continuación:

Para quienes superan el haber mínimo, el bono se aplica de forma proporcional hasta alcanzar ese tope, garantizando el acceso al refuerzo.

Descuentos en supermercados y comercios

El beneficio que muchos jubilados no aprovechan al máximo es el programa de descuentos de Capital Humano y Anses, que aplica de forma automática al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber. No hace falta registrarse ni tramitar nada adicional para acceder a estas ventajas.

El programa incluye más de 7.000 comercios adheridos y más de 12.000 puntos de venta en todo el país, entre los que se encuentran las principales cadenas de supermercados. Los beneficios son:

10% de descuento en supermercados, en muchos casos sin tope de compra.

20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza.

Para acceder a estos descuentos, solo hay que abonar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión en los comercios adheridos al programa.