AUH de Anses: quiénes pueden perder el beneficio en mayo de 2026

En el marco de las actualizaciones mensuales del sistema previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó cambios y controles que pueden impactar directamente en los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) durante mayo de 2026.

Aunque el beneficio continúa vigente y con aumento, algunos grupos podrían quedar excluidos si no cumplen con los requisitos establecidos.

La AUH está destinada a familias en situación de vulnerabilidad, como personas desocupadas, trabajadores informales o monotributistas sociales. Sin embargo, el organismo realiza controles periódicos que pueden derivar en la suspensión o baja del pago mensual.

Uno de los factores más relevantes es el nivel de ingresos del grupo familiar. En mayo de 2026, quienes superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil —alrededor de $357.800— dejan de cumplir con las condiciones del programa y pueden perder el beneficio.

También existen otros motivos frecuentes que pueden generar la suspensión:

Cambios en la situación laboral : si el titular consigue empleo formal o se registra como monotributista común, deja de percibir la AUH.

: si el titular consigue empleo formal o se registra como monotributista común, deja de percibir la AUH. Falta de presentación de la Libreta AUH : este documento acredita controles de salud, vacunación y escolaridad. No presentarlo puede bloquear el pago e impedir cobrar el porcentaje retenido.

: este documento acredita controles de salud, vacunación y escolaridad. No presentarlo puede bloquear el pago e impedir cobrar el porcentaje retenido. Datos desactualizados : inconsistencias en la información personal o familiar pueden generar bajas automáticas.

: inconsistencias en la información personal o familiar pueden generar bajas automáticas. Hijos que cumplen 18 años : el beneficio se otorga hasta los 17 años inclusive, salvo casos de discapacidad.

: el beneficio se otorga hasta los 17 años inclusive, salvo casos de discapacidad. Residencia en el exterior: permanecer fuera del país más de 90 días puede causar la suspensión.

Anses intensificó los controles mediante cruces de información con distintos organismos. Esto permite detectar incompatibilidades, como ingresos no declarados o cambios en la composición familiar, lo que puede derivar en la baja del beneficio.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses Hoy cobran jubilaciones mínimas, AUH y embarazo con DNI finalizado en 6. Anses

Además, el cumplimiento de requisitos básicos —como la asistencia escolar y los controles sanitarios— sigue siendo obligatorio para garantizar la continuidad del cobro.

Qué hacer ante una suspensión

En caso de que el pago no se acredite, los beneficiarios pueden iniciar un reclamo a través de la plataforma “Mi Anses”. Allí es posible verificar el estado del beneficio, conocer el motivo de la suspensión y cargar la documentación necesaria para regularizar la situación.

En muchos casos, si se corrigen los errores o se presenta la documentación faltante, el beneficio puede reactivarse e incluso recuperarse los montos adeudados.