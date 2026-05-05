¡Bombazo! Las dos inesperadas bajas que podría tener la Selección de Francia para el Mundial 2026

A menos de un mes del arranque, la selección de Francia enfrenta incertidumbre por una lesión y una posible exclusión de un nombre fuerte.

Didier Deschamps, entrenador de la selección de Francia, podría tomar una decisión sorpresiva con la lista para el Mundial.

La Selección de Francia podría llegar con dos ausencias pesadas al Mundial 2026. A menos de 30 días del inicio del torneo, el equipo que dirige Didier Deschamps enfrenta un escenario inesperado que involucra a dos futbolistas del Real Madrid.

El primer caso es el de Ferland Mendy, quien sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha durante el partido ante Espanyol. El lateral tuvo que salir a los 14 minutos y ya está descartado para lo que resta de la temporada en LaLiga. Según informó la cadena COPE, si debe ser operado, la recuperación podría demandarle al menos cinco meses.

La otra situación pasa por una decisión técnica. De acuerdo con el medio francés Téléfoot, Deschamps estaría evaluando dejar fuera de la lista definitiva a Eduardo Camavinga. El mediocampista no habría logrado imponerse en la consideración por encima de otros nombres que hoy aparecen mejor posicionados.

Eduardo Camavinga podría quedarse fuera del Mundial 2026 Benfica Real Madrid Repechaje Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid, podría quedarse sin Mundial. EFE

En ese sector del campo, Francia cuenta con opciones como N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery, lo que complica aún más las chances del jugador del Real Madrid de meterse en la convocatoria final.