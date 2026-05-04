La firme sentencia del Cholo Simeone a horas de la revancha ante Arsenal y qué dijo sobre Julián Álvarez

Tras el 1-1 de la ida, el Atlético de Madrid se juega el pase a la final de la Champions en Londres y Diego Simeone palpitó el duelo con mucho optimismo. ¿Llega la Araña?

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que su equipo y él están "convencidos" de lo que tienen que hacer en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal y advirtió de que tienen "mucha fe" en lo que hacen.

"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido", explicó en la rueda de prensa en el estadio Emirates, escenario del encuentro de este martes, en el que ambos equipos llegan con el 1-1 de la ida en el Wanda Metropolitano.

"Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", agregó el Cholo.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tras caer en la final de la Copa del Rey que han disputado frente a la Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Simeone va por el pase a la final de la Champions contra uno de los mejores equipos de la actualidad: el Arsenal de Mikel Arteta. Foto: EFE

Julián se entrenó con normalidad en Atlético de Madrid y será titular en la revancha Julián Álvarez se probó este lunes antes de empezar el entrenamiento vespertino previo al duelo ante los Gunners tras la torcedura de tobillo que sufrió en el partido de ida. El argentino se ejercitó junto al resto de sus compañeros, al igual que Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Jose María Giménez, que también estuvieron presentes con el grupo, siendo Nico González y Pablo Barrios las únicas bajas.