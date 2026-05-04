La firme sentencia del Cholo Simeone a horas de la revancha ante Arsenal y qué dijo sobre Julián Álvarez
Tras el 1-1 de la ida, el Atlético de Madrid se juega el pase a la final de la Champions en Londres y Diego Simeone palpitó el duelo con mucho optimismo. ¿Llega la Araña?
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que su equipo y él están "convencidos" de lo que tienen que hacer en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal y advirtió de que tienen "mucha fe" en lo que hacen.
"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido", explicó en la rueda de prensa en el estadio Emirates, escenario del encuentro de este martes, en el que ambos equipos llegan con el 1-1 de la ida en el Wanda Metropolitano.
"Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", agregó el Cholo.
Julián se entrenó con normalidad en Atlético de Madrid y será titular en la revancha
Julián Álvarez se probó este lunes antes de empezar el entrenamiento vespertino previo al duelo ante los Gunners tras la torcedura de tobillo que sufrió en el partido de ida. El argentino se ejercitó junto al resto de sus compañeros, al igual que Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Jose María Giménez, que también estuvieron presentes con el grupo, siendo Nico González y Pablo Barrios las únicas bajas.
Sobre la Araña, que metió el tanto que sentenció el 1-1 en España, Simeone se deshizo en elogios: "El partido de ida fue muy bueno y ojalá que mañana responda de la manera que pide el partido. Conoce bien la Premier League y esperemos que haga un gran partido". El delantero de la Selección argentina es el cuarto máximo artillero del certamen con 10 goles y también ha repartido cuatro asistencias, por lo que de su estado físico dependen muchas de las aspiraciones del Atlético de Madrid.
Simeone va por su tercera final de Champions al frente del club español
El Colchonero tendrá la posibilidad de clasificarse a la cuarta final de esta competición de su historia, la tercera con el entrenador argentino, para intentar ganar su primera Champions, tras haber perdido el duelo decisivo del torneo en 1974, 2014 y 2016.
Fuente: EFE