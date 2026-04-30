Fuerte cruce del Cholo Simeone con un jugador del Arsenal: el gesto que enfureció al DT

Al finalizar el PT de la semifinal de la Champions, Diego Simeone encaró a Ben White por un accionar previo que no cayó bien en Atlético de Madrid. El video.

El empate 1-1 entre Atlético de Madrid y Arsenal dejó la semifinal completamente abierta de cara a la revancha en Londres por la Champions League 2025/26. Pero más allá del resultado, el partido también tuvo un tenso momento que involucró directamente a Diego Simeone.

Todo ocurrió justo después del final del primer tiempo, cuando los futbolistas se retiraban rumbo a los vestuarios. En medio de ese trayecto, Ben White pisó sin querer el escudo gigante del conjunto colchonero que estaba sobre el verde césped, un detalle que no cayó para nada bien en el banco local.

De Giuliano a Diego: el cruce de los Simeone con Ben White, defensor del Arsenal El primero en reaccionar fue Giuliano Simeone, que encaró al defensor inglés y le recriminó la acción con bastante vehemencia. Pero rápidamente apareció en escena el Cholo, que intentó calmar a su hijo pero terminó metiéndose de lleno en la discusión.

El cruce entre el Cholo Simeone y Ben White en Atlético de Madrid-Arsenal. El cruce entre el Cholo Simeone y Ben White en Atlético de Madrid-Arsenal. Video: MARCA

Tras darle un par de palmadas en la espalda a White, el zaguero respondió de mala manera y ambos se trenzaron en un cruce verbal con algunos empujones de por medio. Incluso, obligó a la intervención del personal de seguridad para evitar que el conflicto pasara a mayores.