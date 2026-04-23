La inesperada decisión del Atlético de Madrid que impacta de lleno en Juan Musso

En Atlético de Madrid tomaron una decisión que genera ruido: salir al mercado en busca de otro arquero. Y eso impacta directamente en Juan Musso , que venía de sumar minutos importantes en el equipo de Diego Simeone .

El ex Racing Club había respondido bien cuando le tocó reemplazar a Jan Oblak durante su lesión, mostrando un nivel que incluso lo volvió a poner en el radar de Selección argentina como alternativa de Emiliano Martínez.

Sin embargo, según trascendió, el club apunta a incorporar a Noah Atubolu, actual jugador del SC Freiburg. El joven de 23 años aparece como una apuesta a futuro, pero también como una competencia directa en un puesto que parecía tener nombres definidos.

La situación genera incertidumbre porque todavía no está claro qué pasará con Oblak , quien tiene contrato vigente, pero cuyo futuro no está asegurado. En ese contexto, la llegada de otro arquero podría reconfigurar por completo la pelea por el puesto.

Además, el cierre de temporada dejó sensaciones encontradas con Musso. Si bien había ganado terreno tras buenas actuaciones, su rendimiento en la final de la Copa del Rey volvió a inclinar la balanza a favor del esloveno entre los hinchas, sobre todo por algunas intervenciones puntuales.

Así, lo que parecía un panorama estable cambió en cuestión de días. En el Atlético se preparan para mover el mercado y, en ese movimiento, el lugar de Musso vuelve a quedar bajo la lupa.