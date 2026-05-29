River tuvo una reunión con Thiago Almada y su representante para discutir supotencial fichaje

Thiago Almada y su mánager, Agustín Jiménez, se reunieron con Enzo Francescoli y Pablo Langoria para negociar las posibilidades de contratarlo.

River Plate apunta alto este mercado de pases y tiene un nombre muy fuerte en carpeta: Thiago Almada. Si bien no es el único campeón del mundo que busca incorporar -ya tiene cerrado a Nicolás Otamendi y avanza por Ángel Correa-, el del ex Vélez se presenta como el caso más ambicioso.

El volante ofensivo de 25 años no logró asentarse como se esperaba en el Atlético de Madrid, donde fue suplente la mayor parte del año (fue titular en solo 18 de los 41 partidos que jugó en la temporada) y tampoco tuvo muy buenos números (4 goles y 2 asistencias). En ese sentido, no ve con malos ojos cambiar de aires y volver a jugar al fútbol argentino para sumar más cantidad de minutos.

Cómo fue la reunión entre River y Thiago Almada thiago almada Thiago Almada no logró asentarse en el Atlético de Madrid. @thiago_almada23

Pese a su confeso fanatismo por Boca y su buena relación con Riquelme, y también su fuerte vínculo con Vélez, club en el que se formó y jugó sus primeros años, el futbolista oriundo de Ciudadela no descarta la posibilidad de vestir la camiseta de la banda roja.

Este viernes, él y su representante, Agustín Jiménez, mantuvieron una reunión con Enzo Francescoli y Pablo Langoria (el nuevo director deportivo del club) para discutir los términos y las chances de un potencial fichaje. Tras el cónclave, se llegó a la conclusión de que es complicado, pero no imposible.