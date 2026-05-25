Thiago Almada dio una llamativa respuesta sobre si jugaría en River en medio de los rumores
En su llegada al país para sumarse a la Selección de cara al Mundial, a Thiago Almada le preguntaron por el interés de River y fue tajante. Qué dijo.
La llegada de Thiago Almada al país despertó expectativa tanto por la inminente convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 como por los rumores que lo vinculan de manera directa con River. En ese contexto, el jugador de la Selección argentina dejó algunas frases firmes.
Almada habló del supuesto interés de River en ficharlo
Tras bajar del avión, fue abordado por algunos periodistas en Ezeiza y una de las preguntas central fue sobre el chance de jugar en el Millonario. Y el enganche del Atlético de Madrid respondió sin darle vueltas al tema. "No sé, la verdad", soltó, dejando una sensación de incertidumbre alrededor de su futuro y, a su vez, dejando abierta la puerta.
La declaración tomó más repercusión porque en las últimas horas trascendió que el presidente Stefano Di Carlo habría iniciado contactos con personas cercanas al futbolista para conocer su situación en Europa. De todos modos, el propio Almada confesó que hoy tiene la cabeza puesta en otro objetivo.
“Estoy mentalizado en la Selección, después veremos qué pasa”, explicó el jugador, bajándole el tono a cualquier especulación sobre un posible regreso al fútbol argentino. Además, reconoció que todavía no mantuvo charlas con su representante acerca del supuesto interés riverplatense.
Por ahora, el panorama parece abierto. Mientras en Núnez siguen atentos y espera una señal para avanzar, el ex Vélez prefiere no tomar decisiones apresuradas. Todo indica que su futuro recién comenzará a definirse una vez que finalice la Copa del Mundo y dependiendo también de las oportunidades que aparezcan en el Viejo Continente.