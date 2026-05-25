Thiago Almada dio una llamativa respuesta sobre si jugaría en River en medio de los rumores

En su llegada al país para sumarse a la Selección de cara al Mundial, a Thiago Almada le preguntaron por el interés de River y fue tajante. Qué dijo.

Almada habló del supuesto interés de River en ficharlo Tras bajar del avión, fue abordado por algunos periodistas en Ezeiza y una de las preguntas central fue sobre el chance de jugar en el Millonario. Y el enganche del Atlético de Madrid respondió sin darle vueltas al tema. "No sé, la verdad", soltó, dejando una sensación de incertidumbre alrededor de su futuro y, a su vez, dejando abierta la puerta.

La declaración tomó más repercusión porque en las últimas horas trascendió que el presidente Stefano Di Carlo habría iniciado contactos con personas cercanas al futbolista para conocer su situación en Europa. De todos modos, el propio Almada confesó que hoy tiene la cabeza puesta en otro objetivo.

Qué dijo Thiago Almada sobre los rumores que lo vinculan a River. Qué dijo Thiago Almada sobre los rumores que lo vinculan a River. Video: ESPN

“Estoy mentalizado en la Selección, después veremos qué pasa”, explicó el jugador, bajándole el tono a cualquier especulación sobre un posible regreso al fútbol argentino. Además, reconoció que todavía no mantuvo charlas con su representante acerca del supuesto interés riverplatense.