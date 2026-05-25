Sorpresivo: un jugador de la Selección argentina será refuerzo del Tottenham del Cuti Romero tras el Mundial

Mientras pelea por un lugar en la lista de Scaloni para la Copa del Mundo, un futbolista albiceleste arregló su llegada a los Spurs para la próxima temporada.

A días de que Lionel Scaloni entregue la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026, uno de los futbolistas que pelea por un lugar entre los 26 dio un salto importante en su carrera. ¿Su destino? El Tottenham, que viene de salvarse del descenso en la Premier League.

La información fue revelada por el periodista Matteo Moretto, especialista en mercado de pases europeo. Según detalló el italiano, Marcos Senesi llegó a un acuerdo de palabra para sumarse a los Spurs tras romperla con la camiseta del Bournemouth, club del que ya se despidió.

Marco Senesi será compañero del Cuti Romero en el Tottenham El zaguero zurdo de 29 años firmará un contrato en condición de libre por tres temporadas para formar la dupla central con Cristian Romero, si es que el Cuti continúa durante la próxima temporada.

Marcos Senesi Senesi llegó a un acuerdo para sumarse al Tottenham como jugador libre para la temporada 2026/27. @afcbournemouth

A raíz de su brillante nivel en el último año de la Premier, también hubo interés en ficharlo por parte del Liverpool, Manchester United, Chelsea y el Barcelona. Aunque ninguno prosperó y finalmente se terminó decantando por el elenco de Londres.