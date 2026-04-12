La preocupación del DT del Tottenham por la lesión del Cuti Romero: "Espero que no sea un problema grave"

Roberto De Zerbi, entrenador de los Spurs, se refirió a la Cuti Romero, quien se retiró de la cancha entre lágrimas, en la derrota por 1-0 ante el Sunderland.

Todo el CT de la Selección argentina y del Tottenham Hotspur están en vilo tras la impactante jugada que protagonizó el Cuti Romero en la derrota ante el Sunderland. A los 25 minutos del segundo tiempo del duelo ante el equipo que marcha 10° en la Premier League, el campeón del mundo fue empujado por Brian Brobbey y terminó chocando contra su propio arquero, Antonín Kinský.

Las imágenes encendieron todas las alarmas: la rodilla derecha del central argentino giró de manera antinatural, lo que hace temer por un posible compromiso en la zona interna de la articulación. De confirmarse una lesión de gravedad, podría quedar fuera lo que resta de la temporada e incluso comprometer su presencia en el Mundial 2026.

El técnico del Tottenham se lamentó por la lesión del Cuti Romero Ante este panorama, quien se expresó fue el entrenador del conjunto londinense, Roberto De Zerbi, que tuvo su debut en el banco de los Spurs justamente en este encuentro, y se refirió a la situación del zaguero argentino tras el partido: ”Aún no lo sabemos. Tendremos que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Espero que no sea un problema grave para nosotros, porque es un jugador fundamental”, lanzó.

Roberto De Zerbi Roberto de Zerbi, DT del Tottenham, se preocupó por la lesión del Cuti Romero. EFE ”Es un buen tipo, un jugador de primera, con mucha personalidad, y lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo. ¿Fue su rodilla? Quizás sí, pero no quiero decir nada hasta que sepamos más”, añadió el entrenador italiano sobre el Cuti Romero.

El Cuti Romero salió lesionado y entre lágrimas: preocupación para Scaloni de cara al Mundial El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. Video: ESPN Hasta el momento, lo que se sabe es que el Cuti presenta dolor en su rodilla derecha tras la impactante jugada. En las próximas horas será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y, en consecuencia, establecer los plazos de recuperación.