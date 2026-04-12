La pieza clave de la Selección argentina que volvió a jugar luego de 3 meses de inactividad

A dos meses del Mundial, Lionel Scaloni celebra la vuelta a las canchas de un importante futbolista de la Selección argentina que estaría en la lista de 26.

Un jugador de la Scaloneta se recuperó de una larga lesión y volvió a las canchas.

El regreso que tanto esperaba Lionel Scaloni finalmente se dio. Este domingo, una pieza importante de la Selección argentina regresó a las canchas después de un largo parate por lesión y se ilusiona con estar en la lista del Mundial 2026.

Se trata de nada menos que Giovani Lo Celso, que volvió a sumar minutos en España con la camiseta del Betis. El volante zurdo ingresó a los 75 minutos del empate 1-1 ante Osasuna por la fecha 31 de La Liga después de 80 días sin actividad oficial: su último partido había sido el 22 de enero.

La lesión que marginó de las canchas a Giovani Lo Celso Durante este tiempo, el ex Rosario Central atravesó una recuperación larga por una lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho. El diagnóstico indicaba un desgarro parcial en la zona cercana a la cadera, lo que demandó casi tres meses de recuperación y lo dejó afuera de la doble fecha FIFA de marzo.

A pesar de la inactividad, el mediocampista sigue siendo un nombre importante en la consideración del cuerpo técnico argentino. Su ausencia en el Mundial de Qatar todavía pesa, y el propio jugador tiene entre ceja y ceja poder llegar en plenitud física a la máxima cita.

Lo Celso volvió a jugar en Betis: jugó los últimos 15' ante Osasuna. Lo Celso volvió a jugar en Betis: jugó los últimos 15' ante Osasuna. Foto: Real Betis Tras su vuelta, el DT del Betis, Manuel Pellegrini, valoró lo que puede aportarle el argentino al Betis: “Nos da pausa, claridad y algo distinto. Es lógico que necesite ritmo, pero su calidad está intacta”, resaltó.