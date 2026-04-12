No se vio en TV: la provocadora reacción de Alan Velasco con Lomónaco en el gol de Boca

Cuando Giménez convirtió el penal, Alan Velasco tuvo un llamativo accionar con el defensor de Independiente antes de ir a festejar con sus compañeros. El video.

Boca e Independiente igualaron 1-1 en un clásico caliente en la Bombonera que dejó mucho más que un simple resultado. El Xeneize encontró el empate gracias a un polémico penal que Milton Giménez cambió por gol, pero la escena previa tuvo una llamativa secuencia que a otros dos protagonistas: Alan Velasco y Kevin Lomónaco.

Mientras el delantero se acomodaba para patear, lejos del foco principal se armaba otro duelo donde ambos jugadores se trenzaban en la medialuna, anticipando un posible rebote. En medio de ese ida y vuelta, el defensor del Rojo intentó jugar su propio partido: comenzó a hacerle señas Rodrigo Rey, insinuando hacia dónde podría ir el remate del ex Banfield.

La estrategia, sin embargo, no dio resultado: Giménez eligió el lado contrario, remató con seguridad y estampó el empate de Boca en la última del primer tiempo. Ahí llegó el momento más picante.

Video: Alan Velasco le gritó el gol en la cara a Lomónaco después de un picante cruce En pleno festejo, Velasco, surgido justamente en Independiente, fue directo a buscar a Lomónaco y le gritó el gol en la cara, en un momento cargado de tensión. El video fue grabado por Facundo Sanches, periodista que cubre el día a día del Rojo por Dsports, quien captó la secuencia completa desde una de las tribunas de la Bombomera y lo subió a sus redes sociales.