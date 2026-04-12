Cuti Romero pidió el cambio llorando en Tottenham y hay mucha preocupación a dos meses del Mundial: qué tiene

Cristian Romero sufrió un fuerte golpe en su rodilla y se retiró de la cancha entre lágrimas. Se encienden todas las alarmas en la Selección argentina.

Qué le pasó al Cuti Romero y por qué salió llorando en la nueva derrota del Tottenham Ya con el 0-1 abajo, y en su afán por proteger la pelota, el Cuti fue a cubrirla para que la controle con sus manos Antonín Kinský. Sin embargo, en plena carrera recibió un empujón del delantero rival Brian Brobbey que lo desestabilizó. Ese contacto hizo que el zaguero no pudiera frenar y terminara impactando con su rodilla y muslo derecho contra la cabeza de su propio arquero.

El choque fue fuerte: Kinský necesitó atención médica, pero pudo seguir jugando con un vendaje. El campeón del mundo, en cambio, quedó visiblemente afectado: aunque intentó continuar en cancha durante algunos minutos, rápidamente se notó que no estaba en condiciones. Finalmente, Romero pidió el cambio y se retiró con lágrimas, una imagen que generó inmediata preocupación en Londres y, sobre todo, en Lionel Scaloni.

El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. Video: ESPN El defensor de la Selección se hará estudios este mismo lunes: los posibles escenarios Según comunicó Gastón Edul en su cuenta de X, el Cuti tiene cierta inestabilidad en su rodilla derecha y en las próximas horas se hará estudios para determinar el grado de la lesión. Allí, se sabrá si el dolor es producto del golpe o si se trata de una lesión mucho más seria: podría tener comprometido el ligamento colateral izquierdo, lo que lo haría perderse la Copa del Mundo.

Su reacción también se da en medio de un contexto complejo. El Tottenham atraviesa un presente muy flojo: todavía no ganó en 2026 y acumula 14 partidos sin triunfos, una racha que lo mantiene en zona de descenso a falta de seis fechas para el cierre de la Premier League. Como capitán y referente, el Cuti siente ese momento y su salida también golpeó desde lo anímico.