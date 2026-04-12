Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez se lesionó antes de jugar y fue reemplazado

Emiliano Martínez se resintió en la entrada en calor de Aston Villa y su salida a último momento generó preocupación de cara a lo que viene.

Emiliano Martínez encendió las alarmas en Aston Villa y en la Selección argentina tras quedar fuera del partido ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una molestia física en la entrada en calor. El arquero, de 33 años, estaba confirmado como titular en el City Ground, pero no pudo comenzar el encuentro y fue reemplazado a último momento por Marco Bizot, quien ocupó su lugar en el once inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/2043308786371178541&partner=&hide_thread=false Update: Marco Bizot will now start in goal, replacing Emi Martínez. James Wright is now amongst our substitutes. https://t.co/fUjJZ1y8vK — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 12, 2026 La baja obligó a modificar la nómina de arqueros del equipo dirigido por Unai Emery, que incluyó en el banco a James Wright, un joven de 21 años sin debut en Primera División.

Preocupación en Aston Villa y la Selección La salida de Martínez no solo impacta en el presente de Aston Villa, sino que también repercute en el entorno de la Selección argentina, donde es una pieza clave en el esquema del equipo. El arquero venía de ser titular días atrás en el triunfo ante Bologna por la Europa League, lo que hacía prever su presencia habitual en el equipo.

Por el momento, no se dieron detalles oficiales sobre la gravedad de la lesión. Se espera que en las próximas horas se realicen estudios médicos para determinar el alcance de la molestia.