La reacción de Lautaro Martínez tras confirmarse su nueva lesión: "Y de nuevo..."

El delantero argentino Lautaro Martínez se expresó en redes sociales luego de que el Inter de Milán confirmara que sufrió una "leve distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda". A través de una historia de Instagram, el atacante publicó un mensaje que rápidamente generó repercusión.

“Y de nuevo... a poner huevos”, escribió el capitán del conjunto italiano, en una frase que refleja su reacción ante una nueva molestia física en un momento clave de la temporada.

La publicación se dio poco después de conocerse el parte médico oficial y en un contexto en el que el futbolista venía de dejar atrás una lesión previa para regresar a la competencia.

El mensaje de Martínez no pasó desapercibido y deja ver su frustración ante una nueva interrupción en su continuidad. La reiteración de molestias en la misma zona condiciona su presente y lo obliga a iniciar otro proceso de recuperación.

En ese sentido, la frase elegida apunta tanto a lo anímico como a lo físico, en un tramo de la temporada donde el calendario es exigente y cada partido tiene peso en las aspiraciones del equipo.

Antecedentes recientes

La secuencia de lo ocurrido se remonta a su regreso frente a la Roma, donde marcó en la victoria 5-2. Sin embargo, durante ese partido se lo vio con hielo y una protección en el gemelo izquierdo, una señal que en su momento fue tomada como precaución.

Con el correr de los días, esa imagen cobró mayor relevancia tras confirmarse la nueva molestia en el sóleo, la misma zona afectada previamente. Desde el Inter informaron que “la situación del delantero argentino será reevaluada en los próximos días”, sin precisar plazos concretos de recuperación.

Por ahora, se espera su evolución para determinar cuánto tiempo estará fuera de las canchas, en un contexto donde el equipo lidera la Serie A y afronta compromisos clave en la recta final de la temporada, y a poco del Mundial 2026.