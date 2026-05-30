Elecciones anticipadas en San Lorenzo: quiénes son los 5 candidatos a presidente

San Lorenzo celebrará este sábado elecciones anticipadas para definir quién conducirá la institución durante los próximos 18 meses. Los socios deberán elegir a las autoridades que completarán el mandato iniciado en 2023, luego de la destitución de Marcelo Moretti y en medio de uno de los períodos institucionales más complejos del último tiempo.

La votación llega en un escenario atravesado por dificultades económicas, cuestionamientos políticos y una situación deportiva que todavía no logra satisfacer las expectativas de los hinchas. A eso se suma la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos para el futuro del club, entre ellos la continuidad del proceso de regreso a Boedo.

En total serán cinco los candidatos que competirán por la presidencia azulgrana, cada uno con distintos recorridos dentro de la vida política de la institución y propuestas para afrontar una etapa que aparece como decisiva para el futuro inmediato de San Lorenzo .

El actual presidente interino, Sergio Costantino, buscará validar en las urnas la gestión que asumió tras la salida de Moretti. Representa a la agrupación San Lorenzo en Marcha y llegó a la conducción del club luego de que la Junta Electoral lo designara para completar la transición institucional.

Durante estos meses, Costantino destacó avances en materia económica y en las gestiones vinculadas al proyecto de regreso a Boedo. Sin embargo, también debió afrontar cuestionamientos por distintas decisiones de gestión y por la reciente controversia relacionada con el fondo suizo AIS Investment Fund SCA.

sergio constantino Sergio Constantino, actual presidente interino de San Lorenzo. X @Costantino_SG

La elección también tendrá como protagonista a Marcelo Culotta, candidato de Primero San Lorenzo. Se trata de uno de los dirigentes con mayor trayectoria dentro de la política azulgrana, con participación activa en la lucha por la vuelta a Boedo y una extensa experiencia en espacios opositores. En las elecciones de 2023 fue el segundo candidato más votado.

Otro de los nombres que aparecen en la boleta es César Francis, representante de Volver a San Lorenzo. Abogado y dirigente opositor desde hace años, integró la Comisión Directiva durante una década y se consolidó como una de las voces más críticas de las últimas conducciones.

Cinco candidatos para una nueva etapa en San Lorenzo

Entre las alternativas también figura Manuel Agote, referente de Movete Boedo Movete. A diferencia del resto de los postulantes, nunca ocupó cargos dirigenciales dentro del club, aunque participó activamente en debates institucionales vinculados al regreso a Boedo y promovió iniciativas orientadas a reforzar mecanismos de control sobre futuras gestiones.

Además, impulsó diversas presentaciones judiciales relacionadas con dirigentes de administraciones anteriores y construyó su espacio desde una posición independiente respecto de las estructuras políticas tradicionales de San Lorenzo.

La quinta opción es Nicolás Papasso, candidato de Nueva Generación. Empresario de profesión, tuvo una participación limitada en la política del club hasta los últimos años y formó parte de una lista como candidato a vocal durante el proceso electoral de 2022.

Con perfiles distintos y diagnósticos diversos sobre la actualidad azulgrana, los cinco candidatos buscarán convencer a los socios de que cuentan con el proyecto adecuado para encabezar una nueva etapa. El resultado definirá quién tendrá la responsabilidad de conducir a San Lorenzo en un período que será determinante para ordenar las cuentas, sostener los proyectos institucionales y recuperar estabilidad dentro del club.