Papelón de San Lorenzo: cayó 1-0 como local contra Recoleta y quedó eliminado en fase de grupos

San Lorenzo perdió por el gol de Allan Wlk al minuto 37 y se quedó afuera por la goleada de Santos a Cuenca. Un empate le alcanzaba para clasificar.

Por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo recibía a Recoleta en el Nuevo Gasómetro necesitado de un empate para pasar de fase. Sin embargo, cayó de manera inesperada por 1-0 y quedó eliminado por la goleada 3-0 del Santos a Deportivo Cuenca.

Allan Wlk marcó el único gol de la noche al minuto 37. Luego Orlando Gill taparía un penal en tiempo de descuento y evitó el 0-2, pero no fue suficiente. El elenco paraguayo quedó puntero con 8 unidades y pasó a octavos, mientras que Santos, con 7 puntos y una diferencia de gol de +2, pasó 2° y clasificó a playoffs. El Ciclón, con puntos y diferencia de +1, quedó afuera de todo.

El gol de Allan Wlk para el triunfo de Recoleta El gol de Allan Wlk para el 1-0 de Recoleta DSports El local tuvo su primera llegada a los 4 minutos, cuando el carrilero Mathías De Ritis se filtró por el costado izquierdo del frente de ataque, recibió el pase en cortada del volante Facundo Gulli dentro del área y cruzó un zurdazo bajo, que se fue muy cerca del segundo palo. Diez minutos más tarde se dio una combinación entre la dupla de ataque azulgrana, con un pase en profundidad del atacante Alexis Cuello para la llegada al área del delantero Rodrigo Auzmendi, que no pudo vencer al arquero Nelson Ferreira, que achicó a tiempo.

La visita tuvo su primer acercamiento a los 22', luego de un contraataque veloz por el costado derecho que terminó en un remate bajo y cruzado del enganche Wilfrido Báez, que el arquero Orlando Gill pudo detener sin inconvenientes. En 37 minutos, luego de un mal posicionamiento defensivo del local, un nuevo contraataque habilitó, esta vez, al delantero Allan Wlk sobre el costado izquierdo, cuyo zurdazo de primera entró bajo y por el primer palo del arquero Orlando Gill, que fue sorprendido.

Ya en la segunda mitad, cuando iban 11 minutos, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo de Auzmendi, que no pudo disparar con fuerza y vio como Nelson Ferreira desviaba su intento sobre su poste izquierdo. Tres minutos más tarde, Gulli avanzó por izquierda eludiendo a un rival con un cambio de ritmo y definió poco después de ingresar al área, con un tiro cruzado que Ferreira volvió a detener.