El DT de San Lorenzo denunció agresiones tras el agónico empate ante el Santos en Brasil

El DT de San Lorenzo apuntó contra la organización tras el 2-2 con Santos y aseguró que recibió insultos y golpes cuando iba rumbo a la conferencia de prensa.

Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo, le hizo un fuerte reclamo al Santos y a la Conmebol tras el empate del Ciclón en Sao Paulo.

Gustavo Álvarez terminó muy caliente después del empate 2-2 entre San Lorenzo y Santos en Brasil. Pero esta vez el enojo del entrenador no estuvo relacionado únicamente con lo futbolístico, sino también con una situación que denunció haber sufrido fuera de la cancha.

El DT azulgrana apareció visiblemente molesto en conferencia de prensa y, antes de analizar el partido, realizó un fuerte reclamo dirigido tanto al club brasileño como a la Conmebol. “Con el ánimo de construir y no criticar, les pido por favor a Santos y Conmebol que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante por el medio de la hinchada local. Me insultaron y me pegaron. No es necesario”, disparó apenas tomó la palabra.

El entrenador azulgrana explotó tras el 2-2 con Santos y denunció agresiones Gustavo Álvarez denunció al Santos y puso en alerta a la Conmebol Gustavo Álvarez denunció al Santos y puso en alerta a la Conmebol

El clima en el estadio ya estaba cargado de tensión. Santos ganaba 2-0 y terminó dejando escapar un partido que parecía controlado, algo que provocó una fuerte reacción de los hinchas brasileños. Hubo silbidos, insultos y mucho enojo en las tribunas tras el empate del Ciclón, que reaccionó en el segundo tiempo y terminó rescatando un punto importante.

En ese contexto, Álvarez explicó que quedó expuesto cuando tuvo que atravesar un sector ocupado por simpatizantes locales para llegar a la sala de prensa. “No me parece que para venir a la sala de conferencia haya que pasar por el medio de la hinchada de Santos. Me expuse a un golpe en la cabeza e insultos. Habría que tomar medidas para que empiece y termine todo bien. Nunca me pasó en otra cancha”, agregó.