Neymar se perdería el duelo entre Santos y San Lorenzo: el motivo que preocupa a Brasil a días del Mundial

Tras haber sido convocado por Ancelotti, Neymar no jugaría esta noche ante el Ciclón por la Sudamericana. ¿Se encienden las alarmas en el Scratch?

La visita de Neymar a la Argentina de hace un par de semanas dejó varias postales: ovaciones, fotos, regalos y mucho cariño de los hinchas de San Lorenzo pese al empate 1-1 frente a Santos por la Copa Sudamericana. A horas de un nuevo cruce, esta vez en Villa Belmiro, todo indica que el crack brasilero no podrá decir presente.

El 10 del Peixe, que finalmente fue convocado por Carlo Ancelotti y disputará su cuarto Mundial con la Selección de Brasil, terminó con dolores en la pantorrilla derecha luego del duro 0-3 que sufrió su equipo ante Coritiba por el Brasileirao. Aunque los resultados descartaron una lesión muscular, sí detectaron un edema moderado que lo obligará a frenar por varios días.

¿Neymar no vuelve a jugar hasta el Mundial? La consecuencia inmediata sería su ausencia en el partido de este miércoles ante el Ciclón, pero lo más probable es que no vuelva a jugar hasta la Copa del Mundo. Esto, para no arriesgar su físico teniendo en cuenta las lesiones que sufrió en los últimos meses y que, en su momento, le impidieron entrar en la consideración de Ancelotti.

Así reaccionó Neymar cuando se enteró de la lista de Brasil MadHouse TV

De todos modos, en Brasil aseguran que el técnico italiano ya estaba enterado de la situación física de Ney y eligió jugarse una ficha fuerte incluyéndolo en la lista de 26. El plan de es esperar hasta el 27 de mayo, fecha en la que el plantel de la Verdeamarela se juntará por primera vez para empezar a preparar el debut mundialista.