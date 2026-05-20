Preocupación en RD Congo: sus hinchas podrían perderse el Mundial 2026 por una epidemia

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó, pero en la República Democrática del Congo la expectativa futbolera convive con una preocupación mucho más seria: un fuerte brote de ébola amenaza con impedir que miles de hinchas puedan viajar a Estados Unidos para acompañar a su selección.

A 22 días del comienzo de la Copa del Mundo, el avance de la epidemia en territorio congoleño obligó a las autoridades estadounidenses a tomar medidas extremas. El saldo es alarmante: 134 muertos y cerca de 500 casos sospechosos en la región este del país, donde la cepa, denominada Bundibugyo, avanza a gran velocidad y todavía no tiene una vacuna efectiva confirmada.

A partir de ese contexto, el gobierno estadounidense comenzó a implementar medidas preventivas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades decidieron restringir durante 30 días el ingreso de personas que hayan estado recientemente en zonas afectadas por el brote. Entre los países alcanzados aparecen el Congo , Uganda y Sudán del Sur.

La FIFA ya empezó a mover fichas para evitar mayores complicaciones. “Estamos monitoreando la situación relativa al brote de Ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad”, informó la casa madre del fútbol mundial a través de un comunicado.

Eso sí, la participación de la selección congoleña la Copa del Mundo no estaría comprometida. Ninguno de los futbolistas convocados juega actualmente en la liga local, por lo que no quedarían alcanzados por las restricciones. Además, el gobierno de Estados Unidos trabaja en protocolos especiales para habilitar el ingreso de la delegación africana.

El combinado africano fue de las grandes sorpresas de la clasificación rumbo al Mundial. Con varios futbolistas que militan en Europa y tras conseguir el boleto mediante el Repechaje internacional (le ganó a Jamaica), se ganó un lugar entre las 48 selecciones que disputarán la máxima cita. Sin embargo, el caos sanitario encendió todas las alarmas. ¿Qué pasará con sus hinchas?