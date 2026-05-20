El DT del Cruzeiro dio una pícara respuesta sobre la polémica por la mano del final ante Boca
Artur Jorge fue consultado por la mano no sancionada a Lucas Romero en la última jugada del partido. Qué dijo y su llamativa opinión sobre el arbitraje.
La polémica volvió a adueñarse de una noche copera en la Bombonera. En un partido caliente de principio a fin, Boca empató 1-1 frente a Cruzeiro y dejó la definición del grupo de la Copa Libertadores abierta hasta la última fecha. Sin embargo, más allá del resultado, todas las miradas quedaron puestas en los confusos fallos de Jesús Valenzuela y el VAR.
Del lado xeneize hubo bronca total por dos acciones puntuales: el gol anulado a Miguel Merentiel por un supuesto brazo extendido de Milton Delgado en la previa y el reclamo de penal en la última jugada por una mano Lucas Romero dentro del área. Mientras en Brandsen 805 explotaban de furia, en la vereda contraria el análisis fue completamente distinto.
Artur Jorge elogió al árbitro Valenzuela tras el 1-1 entre Boca y Cruzeiro
El que tomó la palabra fue Artur Jorge, entrenador del conjunto brasileño, quien lejos de cuestionar al juez venezolano eligió respaldarlo públicamente. “Toda la expectativa para este partido, toda la tensión que se había acumulado desde el partido en Belo Horizonte, el arbitraje estuvo a la altura de las exigencias del juego y no merece ningún comentario adicional, salvo decir que fue exactamente lo que el partido requería”, aseguró en conferencia de prensa.
El técnico portugués evitó entrar en detalles sobre las jugadas más discutidas de la noche y siempre se mantuvo al margen. De hecho, cuando fue consultado específicamente por la mano no sancionada a Romero, respondió con cierta picardía y esquivó el tema. “No he tenido la oportunidad de ver ninguna jugada. Estuve un rato en el vestuario y luego vine aquí (a la sala de prensa)”, lanzó ante la consulta del diario Olé.
La jugada que despertó la furia de Boca dejó interpretaciones divididas. La mano del volante de Cruzeiro podría considerarse casual por venir de un rebote cercano y sin una posición antinatural del brazo. De todos modos, apuntaron al criterio utilizado por el VAR, especialmente porque minutos antes sí se sancionó mano de Delgado en la acción que terminó con el gol anulado a Miguel Merentiel, que hubiera significado el triunfo agónico.
Qué necesita el Xeneize para clasificar a octavos
Ahora, al equipo de Claudio Úbeda no le queda otra que enfocarse en la "final" ante la Universidad Católica del jueves 28 de mayo en la Bombonera. Si los Cruzados vencen a Barcelona de Ecuador este jueves, el Xeneize estará obligarlo a ganarle en la última fecha para clasificar a octavos de la Libertadores. Caso contrario, le dirá chau a la Copa.