El DT del Cruzeiro dio una pícara respuesta sobre la polémica por la mano del final ante Boca

Artur Jorge fue consultado por la mano no sancionada a Lucas Romero en la última jugada del partido. Qué dijo y su llamativa opinión sobre el arbitraje.

Artur Jorge "habló" de la polémica del final, en la que todo Boca pidió penal por mano de Romero.

La polémica volvió a adueñarse de una noche copera en la Bombonera. En un partido caliente de principio a fin, Boca empató 1-1 frente a Cruzeiro y dejó la definición del grupo de la Copa Libertadores abierta hasta la última fecha. Sin embargo, más allá del resultado, todas las miradas quedaron puestas en los confusos fallos de Jesús Valenzuela y el VAR.

Del lado xeneize hubo bronca total por dos acciones puntuales: el gol anulado a Miguel Merentiel por un supuesto brazo extendido de Milton Delgado en la previa y el reclamo de penal en la última jugada por una mano Lucas Romero dentro del área. Mientras en Brandsen 805 explotaban de furia, en la vereda contraria el análisis fue completamente distinto.

Artur Jorge elogió al árbitro Valenzuela tras el 1-1 entre Boca y Cruzeiro El que tomó la palabra fue Artur Jorge, entrenador del conjunto brasileño, quien lejos de cuestionar al juez venezolano eligió respaldarlo públicamente. “Toda la expectativa para este partido, toda la tensión que se había acumulado desde el partido en Belo Horizonte, el arbitraje estuvo a la altura de las exigencias del juego y no merece ningún comentario adicional, salvo decir que fue exactamente lo que el partido requería”, aseguró en conferencia de prensa.

El técnico portugués evitó entrar en detalles sobre las jugadas más discutidas de la noche y siempre se mantuvo al margen. De hecho, cuando fue consultado específicamente por la mano no sancionada a Romero, respondió con cierta picardía y esquivó el tema. “No he tenido la oportunidad de ver ninguna jugada. Estuve un rato en el vestuario y luego vine aquí (a la sala de prensa)”, lanzó ante la consulta del diario Olé.

Artur Jorge alegó no haber visto las jugadas polémicas de Boca-Cruzeiro. Artur Jorge alegó no haber visto las jugadas polémicas de Boca-Cruzeiro. Video: Olé