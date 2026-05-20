Riquelme y Paredes se mostraron abrazados tras el empate de Boca: ¿de qué se reían?
Luego del 1-1 ante Cruzeiro, Juan Román Riquelme y Leandro Paredes salieron del vestuario de Boca entre risas. El trasfondo y las picantes frases del campeón del mundo.
La imagen fue elocuente. Leandro Paredes se retiró del vestuario abrazado a Juan Román Riquelme después de lo que fue el 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera, un resultado que quedó bajo sospecha por las polémicas que volvieron a perjudicar a Boca en la Copa Libertadores.
El capitán xeneize y el presidente del club salieron entre risas para bromear, y a la vez desactivar, con los rumores que hablaban de un supuesto distanciamiento o conflicto entre ambos. De hecho, segundos más tarde el campeón del mundo paró en zona mixta y lanzó una picante ironía contra los periodistas.
Paredes, picante sobre los fuertes rumores de su relación con Riquelme
"Tengo que ir a pelearme con Román, ja. Me peleo todos los días con él, jaja. Si ustedes dicen que estamos peleados...", disparó Paredes en su primera respuesta, sabiendo que iban a preguntarle sobre el tema. Luego, consultado por si le afectan esas falsas noticias, fue directo al hueso: "No les doy bola. Sabía que cuando llegara al país iba a pasar este tipo de cosas. Esperaban que a Boca le vaya mal para pegarnos."
En la misma línea, se encargó de poner en contexto el fuerte vínculo que mantiene con Román, que se remonta a mucho antes a su histórico regreso a mediados del año pasado. "Desde mi lado estoy tranquilo, hago mi trabajo de la mejor manera y tengo la mejor relación con Román desde que soy muy chico.", afirmó.
"¿Si nos estaban esperando? Sí, 100%. Igual no pasa nada, lamentablemente es parte de esto.", concluyó Paredes. Una frase que refleja lo que representa el mundo Boca a nivel mediático, y que también sirve para transmitirle a los hinchas que el clima interno no cambió en lo absoluto.