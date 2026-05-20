Riquelme y Paredes se mostraron abrazados tras el empate de Boca: ¿de qué se reían?

Luego del 1-1 ante Cruzeiro, Juan Román Riquelme y Leandro Paredes salieron del vestuario de Boca entre risas. El trasfondo y las picantes frases del campeón del mundo.

El capitán xeneize y el presidente del club salieron entre risas para bromear, y a la vez desactivar, con los rumores que hablaban de un supuesto distanciamiento o conflicto entre ambos. De hecho, segundos más tarde el campeón del mundo paró en zona mixta y lanzó una picante ironía contra los periodistas.

Paredes, picante sobre los fuertes rumores de su relación con Riquelme "Tengo que ir a pelearme con Román, ja. Me peleo todos los días con él, jaja. Si ustedes dicen que estamos peleados...", disparó Paredes en su primera respuesta, sabiendo que iban a preguntarle sobre el tema. Luego, consultado por si le afectan esas falsas noticias, fue directo al hueso: "No les doy bola. Sabía que cuando llegara al país iba a pasar este tipo de cosas. Esperaban que a Boca le vaya mal para pegarnos."

Así se retiraron Riquelme y Paredes del vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro. Así se retiraron Riquelme y Paredes del vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro. Video: Fox Sports

En la misma línea, se encargó de poner en contexto el fuerte vínculo que mantiene con Román, que se remonta a mucho antes a su histórico regreso a mediados del año pasado. "Desde mi lado estoy tranquilo, hago mi trabajo de la mejor manera y tengo la mejor relación con Román desde que soy muy chico.", afirmó.