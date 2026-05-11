El fuerte mensaje de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, tras la eliminación de Boca: "Al decorado dejalo que hable"
Camila Galante publicó un extenso mensaje defendiendo a Leandro Paredes y apuntando directamente contra los críticos. ¿Para quién fue?
La bronca y frustración son dos de las tantas sensaciones que todavía se adueñan del mundo Boca después de la dura eliminación ante Huracán. El Xeneize volvió a recibir un golpazo en la Bombonera, esta vez por los octavos de final del Torneo Apertura, y las críticas no tardaron en aparecer.
En ese contexto, uno de los principales apuntados fue nada menos que Leandro Paredes. No precisamente por los hinchas en sí, sino más bien por una parte de la prensa que viene cuestionando hace rato su rol de líder y máximo referente del plantel en ciertos partidos o actitudes puntuales.
La primera en salir a bancar al campeón del mundo fue su hermana, Liana Vanesa, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente en señal de apoyo para el campeón del mundo que rápidamente tomó repercusión entre los hinchas. No obstante, horas más tarde apareció la voz más importante.
Camila Galante y un mensaje cargado de emotividad e indirectas
Se trata de Camila Galante, la esposa de Paredes, que utilizó la misma vía para bancar al capitán de Boca. Lo hizo con un texto mucho más extenso y contundente. "Solo recordarte que acá estamos, como siempre, en las buenas y en las no tan buenas mucho más, y que confiamos en vos como siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir", comenzó escribiendo. Y enseguida agregó: "Así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal, siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa".
En paralelo, arremetió contra las miradas y opiniones ajenas con una frase muy frase muy particular: "Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas, están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden nada de fútbol, dejalos que hablen", sentenció, antes de cerrar con "vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo".
El posible destinatario en relación a las críticas contra Paredes
Hace algunos meses, Galante le había dedicado un fuerte posteo Flavio Azzaro, quien en su momento chicaneó al mediocampista xeneize por su aparición en la tapa de Los Personajes del Año de revista Gente. Allí, la esposa de Paredes también recogió el guante por las constantes críticas del periodista contra su marido desde que regresó al Xeneize. “¿No tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costas de otro? Así es tu cerebro. Ejercitálo para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra”, disparó a fines de 2025.
El detalle no es menor porque el conductor de No Podemos Perder (programa de YouTube por el canal AZZ) volvió a apuntar los cañones contra el ex Roma y PSG luego de la eliminación ante Huracán en la Bombonera. Casualidad o no, el mensaje parece ser bastante directo...