El sugestivo posteo de la hermana de Leandro Paredes tras otro golpe para Boca: "Así clarito"

La eliminación de Boca Juniors en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 sigue generando repercusiones. Después de la derrota por 3-2 ante Huracán en el tiempo suplementario, el clima en el mundo xeneize volvió a cargarse de críticas, frustración y mensajes cruzados.

En ese contexto, Liana Vanesa , hermana de Leandro Paredes , compartió en su cuenta de Instagram una publicación que rápidamente tomó repercusión entre los hinchas. Se trata de un mensaje de un simpatizante de Boca respaldando al mediocampista campeón del mundo y cuestionanoddistintos aspectos del presente del club.

La frase con la que acompañó la historia fue breve, pero contundente: “Así clarito”. Con esas palabras, dejó en evidencia su coincidencia con el contenido del posteo, que destaca el rol de Paredes desde su regreso al Xeneize .

El texto compartido por la hermana del futbolista plantea que Boca dependió demasiado del campeón del mundo en distintos momentos de la temporada. Además, remarca que el volante asume responsabilidades que exceden lo estrictamente futbolístico.

“Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo”, dice parte del mensaje compartido.

hermana paredes La hermana de Leandro Paredes compartió un mensaje que no pasó desapercibido. Instagram

La noche caliente de Leandro Paredes ante Huracán

Más allá de la repercusión en redes, el partido frente a Huracán también dejó imágenes de tensión dentro de la cancha. Paredes jugó los 120 minutos y fue uno de los referentes más involucrados emocionalmente durante la eliminación.

En el tramo final del encuentro protagonizó discusiones con futbolistas rivales y también tuvo un cruce con Milton Giménez, compañero en Boca. A eso se sumó una tarjeta amarilla recibida a los 84 minutos, en medio de un clima cada vez más caliente.

Desde su regreso al club, el volante acumuló varias frustraciones deportivas. La eliminación ante Huracán se sumó a otras caídas importantes, como la semifinal perdida frente a Racing Club y la derrota contra Atlético Tucumán en la Copa Argentina, resultados que profundizaron el descontento de los hinchas y aumentaron la presión sobre el equipo.