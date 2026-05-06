El picante ninguneo de Leandro Paredes al DT de Barcelona de Ecuador: "Me debe conocer, yo no sé quién es"

Durante el partido de Boca en Guayaquil, Leandro Paredes tuvo un tenso cruce con César Farías. Y luego lo atendió en los micrófonos.

Paredes: de la autocrítica por la derrota de Boca a la "sobrada" al DT de Barcelona de Ecuador.

La derrota de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores dejó mucho más que preocupación en la tabla: también expuso un clima caliente que tuvo como protagonista a Leandro Paredes. Todavía con las revoluciones a mil, habló tras el partido y no se calló nada cuando le preguntaron por su cruce con el DT rival.

Qué dijo Paredes sobre su cruce con César Farías Más allá del golpe que significó el resultado, que complica al equipo argentino en el Grupo D, el foco rápidamente se corrió a su cruce con César Farías, con quien tuvo un entredicho durante el encuentro en Guayaquil. Consultado al respecto, el campeón del mundo soltó una frase llena de ironía. “No sé lo que me dijo. Tengo mucho respeto yo, no hablo nunca antes no hablo después. Me debe conocer de algún lado, no sé quién es. Así que no importa”, disparó.

En el campo de juego ya se habían registrado chispazos entre Paredes y el banco ecuatoriano. En una de esas discusiones, incluso se lo escuchó lanzar una chicana a uno de los asistentes de Farías: “¿Querés jugar un ratito?”.

Paredes, picante sobre su cruce con César Farías. Paredes, picante sobre su cruce con César Farías. Video: FOX Sports

La autocrítica del campeón del mundo tras la derrota de Boca Ya metido en el análisis futbolístico, el capitán xeneize mostró autocrítica pero también dejó un mensaje puertas adentro: “Lamentablemente no pudimos convertir, creamos situaciones claras. Pero si no lo hacés, el rival juega…”.