La bronca de Claudio Úbeda por la nueva expulsión que sufrió Boca en Ecuador: "El resultado hubiese sido otro"
Con molestia por el resultado, pero sin excusas, Claudio Úbeda dejó en claro qué fue lo que complicó a Boca en Ecuador.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, analizó la derrota 1-0 ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y se mostró molesto por la expulsión que condicionó el desarrollo del partido.
"Cuando generamos situaciones y no podemos convertir, obviamente nos da bronca por no poder concretar. Más allá de las dificultades del campo de juego y las expulsiones, creo que tuvimos chances para convertir y lamentablemente no tocó", explicó en conferencia de prensa.
Sobre el estado del campo, marcado por la lluvia, fue claro: "Sabíamos de antemano que la cancha no iba a estar buena. Había mucha agua y no se podía jugar por lo bajo. Ni siquiera pudimos salir a hacer la entrada en calor en el campo de juego como es habitual".
Claudio Úbeda habló tras la derrota y dejó un mensaje claro
En relación a las tarjetas rojas, el DT no discutió el fallo del árbitro, pero dejó un mensaje puertas adentro: "Por lo que se ve, está bien expulsado (por Ascacíbar) al igual que la expulsión del jugador de ellos (Céliz). Aunque haya sido poco tiempo, nos condicionó jugar con uno menos, ya lo sufrimos en el anterior partido y es un tema que hay que tratar de evitarlo. Si hubiéramos tenido los once jugadores en el campo, seguramente el resultado hubiese sido otro”, remarcó.
Pensando en lo que viene, Úbeda confía en la recuperación del equipo: “Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha. Sabemos lo que implica jugar los dos partidos en la Bombonera y confiamos plenamente en que lo vamos a hacer bien”. Boca ahora se enfocará en el duelo ante Huracán por el Apertura y luego en el cruce clave frente a Cruzeiro por la Copa.