Boca: va al banco hace 11 partidos sin entrar un minuto y podría ser titular en Santiago del Estero

Boca resguardará a sus principales figuras para la Libertadores y jugará contra Central Córdoba con un once alternativo, en el que puede meterse un colgado.

Boca Juniors visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado desde las 16:15 por la postergada fecha 9 del Torneo Apertura, la última que queda por disputar de la fase regular previo a los octavos. El equipo de la Ribera, que ya tiene la clasificación asegurada, busca quedarse con el primer lugar de la Zona A.

A pesar de que un triunfo esta tarde puede ser clave en la lucha por el campeonato, ya que podría garantizarle jugar todos los playoffs en la Bombonera hasta la final (que será en cancha neutral), Claudio Úbeda reservará a las principales figuras para el duelo del martes contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador por la Copa Libertadores, por lo que tendrán la oportunidad de ser titulares algunos jugadores más relegados.

Williams Alarcón podría ser titular contra Central Córdoba Williams Alarcón entrenamiento Boca Alarcón no suma minutos desde el 28 de febrero. @BocaJrsOficial Entre ellos se encuentra Williams Alarcón, quien lleva dos meses sin jugar pese a que estuvo en el banco de suplentes en los últimos 11 partidos. Sin embargo, el Sifón optó por no hacerlo ingresar ni un minuto, aunque esta situación podría cambiar hoy frente al Ferroviario en el Madre de Ciudades.

El volante chileno de 25 años -nacionalizado argentino desde el 6 de febrero- formó parte del once que paró Úbeda este viernes en la práctica formal de fútbol. Y con Ander Herrera lesionado, todas las fichas apuntan a que irá de arranque en el compromiso contra Central Córdoba.