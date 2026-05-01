Bombazo: en México aseguran que a mitad de año Boca podría ir por un DT que triunfa allá para reemplazar a Úbeda

Mientras se define el futuro de Sifón, un medio mexicano confirmó que Boca tiene en carpeta a un DT muy exitoso y que podría ir a la carga a mitad de año.

Un medio mexicano asegura que Boca tiene en carpeta a un exitoso DT para reemplazar a Úbeda.

El andar de Boca en este 2026 venía marcado por la solidez y la constancia. Antes del traspié del último martes en Brasil frente a Cruzeiro, el conjunto xeneize había construido una racha de 14 presentaciones sin caídas, acompañada por una notable regularidad ofensiva: no se quedaba sin convertir desde aquel empate sin goles ante Racing en febrero.

Sin embargo, más allá de los números positivos, la situación contractual de Claudio Úbeda sigue sin definirse. En ese contexto, desde México surgieron versiones que vinculan al club de la Ribera con Antonio Mohamed, actual entrenador del Toluca. Según informó el medio Récord, tanto Boca como Monterrey y Cruz Azul tendrían al “Turco” en carpeta de cara a lo que viene.

En México aseguran que Boca tiene apuntado al Turco Mohamed para reemplazar a Úbeda Mohamed fue campeón en México y se cruzó con un periodista en medio de los festejos. Mohamed, el DT apuntado por Boca en caso de que Úbeda no siga. Foto: Cesar Gómez / Getty Images

“Toluca apostó fuerte por la Concacaf, en parte están convencidos de que si son campeones, el Turco podría quedarse hasta diciembre para dirigir a los escarlata en la Copa Intercontinental. Sin embargo, la derrota de ayer en Los Ángeles complica el objetivo”, escribieron desde el medio mexicano.

“Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires“, añadieron. El Turco Mohamed tiene contrato por lo que resta de la temporada en Toluca, pero está en un momento clave de la temporada (juega semifinales de Concachampions y el resultado depende mucho de su futuro).