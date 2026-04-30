Boca analiza formalizar una queja ante Conmebol por el desagradable hecho que vivió Bareiro y el VAR no revisó
En Boca se hicieron eco de una lamentable situación que pasó inadvertida en Belo Horizonte e involucró a Adam Bareiro, minutos antes de que fuera expulsado.
La bronca en Boca por la derrota ante Cruzeiro en Brasil sigue latente, pero no tanto por el 0-1 sino por todo lo que rodeó al partido. El foco dejó de estar únicamente en el resultado y se posó en decisiones arbitrales que generaron fuerte malestar.
Tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico xeneize apuntaron contra el árbitro Esteban Ostojich, a quien responsabilizan por la exagerada expulsión de Adam Bareiro antes del cierre del primer tiempo. Sin embargo, cuando parecía que la polémica se agotaba en esa jugada, salieron a la luz nuevas imágenes que elevaron a más no poder el grado de indignación.
La acción, casualmente, tiene como protagonista al delantero paraguayo. A los 7 minutos, de espaldas y cubriendo la pelota, fue a disputar la jugada con Christian, quien en el forcejeo tuvo un gesto antideportivo: le metió la mano en la cola. Una acción que, según el reglamento, es considerada agresión y sancionable con roja directa.
Video: el desagradable gesto de Christian con Bareiro en Cruzeiro-Boca
En el momento, la situación pasó completamente inadvertida para el árbitro y tampoco fue revisada por el VAR, a pesar de haber quedado registrada por la transmisión oficial. Bareiro, visiblemente molesto, reaccionó de inmediato y fue a reclamarle al cuarto árbitro, pero no obtuvo respuesta. Minutos más tarde, en un giro que aumentó la controversia, sería él quien terminaría expulsado.
Boca podría presentar un escrito ante la Conmebol
A partir de la viralización del video, en Boca comenzaron a evaluar los pasos a seguir. Puertas adentro no descartan presentar una queja formal ante Conmebol, apoyándose en las imágenes como prueba de una conducta desagradable y antirreglamentaria que no fue sancionada en su momento.
Si bien el resultado del partido no se modificará, en el club entienden que es necesario dejar constancia de lo ocurrido. En caso de actuar, la intención sería dejar un precedente frente a lo que entienden como un fallo arbitral grave. ¿Se formalizará?