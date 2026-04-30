Boca analiza formalizar una queja ante Conmebol por el desagradable hecho que vivió Bareiro y el VAR no revisó

En Boca se hicieron eco de una lamentable situación que pasó inadvertida en Belo Horizonte e involucró a Adam Bareiro, minutos antes de que fuera expulsado.

La bronca en Boca por la derrota ante Cruzeiro en Brasil sigue latente, pero no tanto por el 0-1 sino por todo lo que rodeó al partido. El foco dejó de estar únicamente en el resultado y se posó en decisiones arbitrales que generaron fuerte malestar.

Tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico xeneize apuntaron contra el árbitro Esteban Ostojich, a quien responsabilizan por la exagerada expulsión de Adam Bareiro antes del cierre del primer tiempo. Sin embargo, cuando parecía que la polémica se agotaba en esa jugada, salieron a la luz nuevas imágenes que elevaron a más no poder el grado de indignación.

La acción, casualmente, tiene como protagonista al delantero paraguayo. A los 7 minutos, de espaldas y cubriendo la pelota, fue a disputar la jugada con Christian, quien en el forcejeo tuvo un gesto antideportivo: le metió la mano en la cola. Una acción que, según el reglamento, es considerada agresión y sancionable con roja directa.

Video: el desagradable gesto de Christian con Bareiro en Cruzeiro-Boca El momento en el que Christian, volante de Cruzeiro, le mete la mano en la cola a Adam Bareiro. El momento en el que Christian, volante de Cruzeiro, le mete la mano en la cola a Adam Bareiro.

En el momento, la situación pasó completamente inadvertida para el árbitro y tampoco fue revisada por el VAR, a pesar de haber quedado registrada por la transmisión oficial. Bareiro, visiblemente molesto, reaccionó de inmediato y fue a reclamarle al cuarto árbitro, pero no obtuvo respuesta. Minutos más tarde, en un giro que aumentó la controversia, sería él quien terminaría expulsado.