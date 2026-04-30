El sueño de Paulo Dybala que reveló su familia y reaviva la ilusión de los hinchas de Boca

El nombre de Paulo Dybala vuelve a sonar fuerte en Boca Juniors y esta vez no por un rumor aislado , sino por una confesión que salió desde su entorno más cercano. Mientras el mercado todavía no arrancó, la posibilidad de verlo con la azul y oro suma un nuevo capítulo que entusiasma a los hinchas.

Quien se refirió al tema fue Catherine Fulop , madre de Oriana Sabatini, pareja del delantero. En una entrevista, dejó una frase que no pasó desapercibida: "Mirá, no sé, ellos de verdad aman Roma . Él ama Roma , ama al equipo y yo creo que Roma lo quiere muchísimo a él. Esa sería su primera opción”, empezó diciendo la actriz y suegra de la Joya.

“Después, por otro lado, tiene un sueño que cumplirle al padre, que es jugar en Boca . Sobre todo por su papá, que se lo inculcó”, agregó la venezolana. Ese deseo familiar se suma a otros factores que empiezan a alinear la historia. El contrato del jugador con la AS Roma tiene fecha de vencimiento el 30 de junio y, aunque su prioridad sería continuar en Italia, el contexto personal también empuja. La intención de regresar a Argentina para estar más cerca de los afectos gana cada vez más peso.

El deseo oculto de Dybala con Boca que salió a la luz desde su entorno.

El deseo oculto de Dybala con Boca que salió a la luz desde su entorno

El deseo no es solo de los Dybala , también atraviesa de lleno a la familia Sabatini. Con el nacimiento de su hija Gia, tomó más fuerza la idea de volver a la Argentina y estar cerca de los afectos. “Yo feliz de que vengan a Buenos Aires. No sé si tanto Ova”, bromeó Fulop, en alusión a Osvaldo Sabatini, papá de Oriana y reconocido hincha de River.

Ese posible regreso al país tendría un impacto directo en lo futbolístico, ya que acercaría al delantero a Boca. Ahí aparece un detalle pintoresco, aunque no decisivo: “Sí, mal. Ova llora por River, no se pierde los partidos”, comentó sobre la pasión del padre de Oriana por el clásico rival.

El rol clave de Leandro Paredes

Leandro Paredes Paulo Dybala Dybala y Paredes no sólo fueron compañeros en Roma y la Selección, también son grandes amigos fuera de la cancha. Archivo

En esa trama también aparece un nombre clave: Leandro Paredes. Su regreso al club reactivó el vínculo con Dybala y, según contó el propio delantero, el mediocampista insiste tanto en público como en privado para convencerlo de sumarse.

Mientras tanto, el campeón del mundo mantiene los pies sobre la tierra. “Me llegan los rumores sobre un pase a Boca. Hoy defiendo los colores de Roma, pero en el futuro nunca se sabe”, aseguró tiempo atrás. Con el Mundial en el horizonte y la necesidad de sumar continuidad, su presente sigue en Europa, pero la ilusión en Boca ya volvió a encenderse.