Con Boca atento a su futuro, Dybala volvió a sumar minutos en la Roma

El argentino Paulo Dybala reapareció en el tramo final del partido ante Bologna y dejó atrás una lesión que lo mantuvo fuera por tres meses.

El argentino Paulo Dybala volvió a pisar una cancha de manera oficial después de tres meses de inactividad. El delantero ingresó en el minuto 75 en la victoria de la AS Roma por 2-0 frente al Bologna FC, marcando así el final de un largo proceso de recuperación.

Su regreso era uno de los momentos más esperados por el equipo italiano, que recupera a una de sus principales figuras en un tramo decisivo de la temporada. Aunque solo disputó los minutos finales, su presencia en el campo fue una señal positiva tanto en lo físico como en lo anímico.

El atacante no jugaba desde el 25 de enero, cuando sufrió una molestia en la rodilla izquierda en un encuentro ante el AC Milan. Aquella lesión derivó en una artroscopia que confirmó una afección en el menisco externo y lo obligó a detener su actividad durante varias semanas.

Paulo Dybala sumó minutos Dybala se perdió un total de catorce partidos oficiales y atravesó un proceso de recuperación más extenso de lo previsto. Incluso llegó a ser convocado en marzo para un partido ante la Juventus FC, aunque finalmente no sumó minutos.

En ese período, intentó exigirse en entrenamientos, pero debió frenar ante nuevas molestias, lo que reforzó la decisión de priorizar una recuperación completa antes de volver a competir.