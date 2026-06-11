¡Bombazo! La FIA aceptó los argumentos de Alpine y Pierre Gasly podría recuperar su podio en el GP de Mónaco

La FIA halló un nuevo elemento clave en la medición de velocidad en boxes y mantuvo abierta la investigación. En Alpine crece la ilusión.

La polémica del Gran Premio de Mónaco sigue sumando capítulos y Alpine recibió una noticia que alimenta la ilusión de recuperar el podio perdido por Pierre Gasly. La FIA aceptó el pedido de derecho a revisión presentado por la escudería francesa tras la sanción de diez segundos que relegó al piloto galo del tercer al séptimo puesto en la clasificación final.

La penalización había sido aplicada luego de que los comisarios deportivos determinaran que Gasly excedió el límite de velocidad permitido en la calle de boxes durante dos oportunidades. Sin embargo, desde Alpine sostuvieron desde el primer momento que existían inconsistencias en el sistema de medición utilizado durante la competencia disputada en las calles del Principado.

Según la documentación presentada por el equipo, el cronometraje del sector de boxes no habría funcionado correctamente durante la carrera. Además, los registros internos de Alpine indicarían que Gasly nunca superó los 60 km/h permitidos y que incluso redujo la velocidad tras recibir una advertencia por radio de parte de su ingeniero. Todos los datos aportados fueron validados por la Fórmula 1 Management (FOM) y corresponden específicamente al monoplaza número 10.

La FIA aceptó el pedido de Alpine y Gasly podría recuperar el podio en Mónaco pierre gasly1 Pierre Gasly aún sueña con recuperar el podio. X @AlpineF1Team Tras analizar la presentación, la FIA consideró que existen elementos nuevos y relevantes que justifican una nueva evaluación del caso. Por ese motivo, aceptó la solicitud de revisión y abrió la puerta a una eventual modificación de los resultados oficiales del Gran Premio de Mónaco.