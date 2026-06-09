¿Pierre Gasly recupera el podio en Mónaco? Los argumentos que Alpine presentará ante la Fórmula 1

Tras la sanción de los comisarios a Pierre Gasly en el GP de Mónaco, se dieron a conocer los argumentos que la escudería francesa le presentará a la Máxima.

Pierre Gasly cruzó la meta en el tercer lugar, pero dos sanciones por exceso de velocidad en boxes modificaron el resultado final.

El Gran Premio de Mónaco todavía no está cerrado para Alpine. A pesar de que la FIA oficializó los resultados de la carrera y actualizó las tablas de los campeonatos de Pilotos y Constructores, la escudería francesa mantiene viva la esperanza de recuperar el podio que Pierre Gasly había conseguido en pista antes de ser sancionado por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

La estructura de Enstone presentó una Solicitud de Revisión ante la Federación Internacional del Automóvil tras las dos penalizaciones de cinco segundos que recibió el francés durante sus detenciones en boxes. Según informó Olé, el equipo aún no entregó toda la documentación técnica, ya que dispone de un plazo de 72 horas desde la aceptación del pedido para reunir las pruebas que respalden su postura.

Los argumentos que Alpine presentará a la FIA para recuperar el podio de Gasly en Mónaco El argumento principal de Alpine es claro. De acuerdo con los registros internos del monoplaza, Gasly jamás habría superado los 59,5 km/h dentro de la calle de boxes, cuando el límite reglamentario estaba fijado en 60 km/h. Sin embargo, la FIA detectó velocidades de 60,1 km/h y 60,4 km/h en sus dos ingresos, motivo por el cual le aplicó diez segundos de sanción que lo relegaron del tercer al séptimo puesto final.

image Alpine presentará argumentos ante la FIA para revertir el podio de Gasly en Mónaco. X @AlpineF1Team Dentro del equipo consideran que el origen de la controversia está en las características particulares del pit lane monegasco. Según sostienen, la disposición de las líneas de medición y la geometría del ingreso a boxes podrían haber generado lecturas inconsistentes. Incluso remarcan que no se trataría de un caso aislado, ya que varios pilotos fueron castigados durante el fin de semana por infracciones similares, entre ellos Franco Colapinto.

La escudería reconoce que revertir la decisión será una tarea compleja, pero entiende que existen fundamentos suficientes para revisar el procedimiento utilizado por los comisarios. Más allá del resultado deportivo, Alpine también busca obtener una explicación técnica detallada y dejar asentado un precedente que permita evitar situaciones similares en futuras ediciones del Gran Premio.