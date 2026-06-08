La fuerte reflexión de Kimi Antonelli tras ganar el GP de Mónaco: "No quiero que la presión me destruya como el año pasado"

Kimi Antonelli sigue escribiendo páginas doradas en su meteórica irrupción en la Fórmula 1 . El joven piloto de Mercedes conquistó el Gran Premio de Mónaco y alcanzó su quinta victoria en apenas seis fechas disputadas del campeonato 2026, consolidándose como el gran fenómeno de la temporada. Además, logró una marca histórica para el automovilismo de su país al convertirse en el primer italiano en ganar en el Principado desde el triunfo de Jarno Trulli en 2004.

Tras la carrera, el líder del campeonato destacó el trabajo realizado por Mercedes durante un fin de semana que no comenzó de la mejor manera. El piloto de 19 años elogió la reacción del equipo y explicó que los cambios realizados en la puesta a punto del monoplaza fueron determinantes para encontrar el rendimiento necesario en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

"Estamos haciendo todo lo posible. No nos dejamos llevar por el momento y tratamos de mantenernos enfocados en lo que tenemos por delante", señaló Antonelli en diálogo con Motorsport. Además, remarcó que las modificaciones implementadas por los ingenieros le permitieron sentirse mucho más cómodo al volante y afrontar la clasificación y la carrera con una confianza superior a la que había mostrado en las prácticas.

Pese a dominar buena parte del campeonato, el italiano evitó cualquier exceso de confianza y recordó que todavía queda un largo camino por recorrer. "Es un momento increíble, pero la temporada es muy larga y aún quedan muchas carreras. Cada fin de semana representa una experiencia nueva", aseguró el piloto de Mercedes, que ya se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título mundial.

Por último, Antonelli también habló sobre la presión que implica pelear en la cima de la Fórmula 1 a una edad tan temprana. El joven reconoció que aprendió de experiencias pasadas y que ahora intenta convivir con las expectativas de una manera diferente. "Trato de aceptar la presión de la mejor forma posible. No quiero que me afecte como ocurrió el año pasado. Intento disfrutar del desafío y concentrarme únicamente en conducir", concluyó, dejando en claro la madurez con la que afronta el mejor momento de su carrera.